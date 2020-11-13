Четыре футболиста сборной Украины заразились COVID-19

Четыре футболиста сборной Украины сдали позитивные тесты на коронавирусную инфекцию.

Об этом во время пресс-конференции перед матчем Лиги наций с Германией сообщил главный тренер "желто-синих" Андрей Шевченко.

По словам наставника украинцев, есть вероятность того, что игра с "бундестим" будет перенесена.

"Решение будут принимать организаторы матча – УЕФА и представители Германии. Есть понимание, что в команде существует очаг коронавируса. Четыре игрока и представитель команды находятся на самоизоляции. В день игры 14 ноября нас ждут повторные тесты. Все понимают, в какой ситуации мы находимся. Если мы будем играть, попытаемся сформировать состав", – сообщил наставник сборной Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ сообщили о возможном приходе Сергея Реброва на пост главного тренера сборной Украины.