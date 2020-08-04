Четвертый легионер: что нужно знать о приходе Луческу в "Динамо"

"Динамо" (Киев) — 15-кратный чемпион Украины, 12-кратный обладатель Кубка и восемь раз выигрывал Суперкубок страны. Начиная с 1992 года команду с берегов Днепра тренировало немало наставников, которые провели у штурвала динамовского футбольного корабля разное количество матчей в чемпионате Украины.

В общей сложности 15 специалистов возглавляли "бело-синих", некоторые по несколько раз принимали команду с берегов Днепра. Вот их список.

Из Донецка — в Киев

В новом, 30-м по счету, чемпионате украинской Премьер-лиги в плавание динамовский фрегат поведет новый наставник — опытный румын Мирча Луческу, с которым руководство киевлян связывает надежды на 16-е чемпионство независимой Украины. 75-летний наставник стал четвертым иностранным тренером в истории киевского клуба. Напомню, в свое время киевлян возглавляли россияне Юрий Семин и Валерий Газзаев, а также белорус Александр Хацкевич. И вот теперь пришла очередь румына Мирчи Луческу.

Напомню, Луческу на протяжении 12 лет успешно возглавлял главного соперника киевлян на отечественной арене донецкий "Шахтер" — 13-кратного чемпиона Украины, 13-кратного обладателя Кубка и 8-кратного Суперкубка страны, обладателя Кубка УЕФА.

Уже 25 августа непримиримые соперники, "Динамо" и "Шахтер", схлестнутся в жаркой битве за очередной Суперкубок, после чего болельщиков ожидают два украинских "классико" в чемпионате Украины, в котором с 22 августа начнут борьбу уже не 12, а 14 клубов Премьер-лиги.

И если на украинской футбольной грядке будет все в порядке (а мы надеемся на это), то через сезон число соискателей наград в высшем отечественном дивизионе увеличится до 16-ти. Подождем-увидим. До старта же чемпионата-2020/2021 рукой подать. Живем ожиданием, что он нам подарит. Несомненно, вновь в центре внимания будет жаркий спор за футбольную корону между "Динамо" и "Шахтером".

Keep smile

Улыбнитесь, друзья, четыре анекдотика вам в этом помогут.

1. Муж говорит жене:

- Дорогая, мы женаты двадцать лет, и ты бываешь нежна со мной, только когда тебе нужны деньги.

- И что, это бывает недостаточно часто?

2. Узнав, что ее бывший муж собирается жениться на молоденькой соседке, она отомстила ему с чисто женским коварством: вышла замуж за отца соседки и стала тещей.

3. Обожаю свадьбы: все счастливы, все красиво, да еще и торт дают, невеста притворяется, что девственница, жених, что нашел одну-единственную, родители с обеих сторон, что нравятся друг другу. Настоящий праздник врунов!

4. Звонок мужу по телефону:

- Дорогой, ты меня любишь?

- Говори, что с машиной?