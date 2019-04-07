Четвертьфинал Кубка Украины завершился грандиозной сенсацией: все результаты

В Украине в четырех городах состоялись матчи 1/4 финала Кубка страны по футболу. В следующий тур сенсационно вышли два клуба из первой лиги: "Днепр-1" и "Ингулец" из пгт Петрово Кировоградской области.

Кроме того, в полуфинал пробилась "Заря". Матч "Шахтер" - "Динамо" завершится в серии пенальти победой "горняков".

Вашему вниманию все результаты.

"Львов" – "Заря" 0:1 (0:0, 0:1) Гол: 0:1 – 47 Леднев.

"Заря": Луис Филиппе, Литвин, Вернидуб, Тымчик, Казаков, Чеберко (Михайличенко, 74), Силас, Караваев, Хомченовкий, Лунев, Будковский.

"Львов": Сарнавский, Борзенко, Парамонов, Воронин (Насонов, 78), Адамюк, Приймак, Дос Сантос, Липе, Таварес (Чина, 61), Да Силва, Бруно.

"Ингулец" – "Карпаты" 1:1 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0), по пенальти - 5:4 Голы: 1:0 – 50 Щедрый, 1:1 – 90 Швед.

Серия пенальти: 0:1 Гуцуляк, 1:1 Ковалев, 1:2 Мякушко, 2:2 Синегуб, 2:3 Онгла, 3:3 Поднебенный, 3:3 Йода (выше), 4:3 Козак, 4:4 Варгас, 5:4 Сула. "Ингулец": Сытников, Запорожец, Клименко (Поднебенный, 81), Мишуренко (Сула, 98), Коваленко (Сичинава, 88), Павлов, Балан, Щедрый (Козак, 77), Ковалев, Лупашко, Синегуб. "Карпаты": Кучинский, Ковтун (Сандохадзе, 81), Папа, Мегремич, Мякушко, Ди Франко (Толочко, 60), Онгла, Гуцуляк, Йода, Швед, Понде (Варгас, 73) Предупреждения: Мишуренко (83), Поднебенный (107), Балан (120) – Ди Франко (31), Гуцуляк (55), Папа Гуйе (65), Толочко (93), Варгас (103)

Удаление: Толочко (100, повторное предупреждение)

"Днепр"-1 – "Ворскла" 2:0 (0:0, 2:0) Голы: 1:0 – 77 Кулиш, 2:0 – 83 Когут.

"Днепр-1": Юрчук, Романюк, Лопыренок, Логинов, Полевой, Батагов (Загальский, 75), Снижко, Когут, Чичиков (Шаповал, 62), Кулиш, Кузик. "Ворскла": Ткаченко, Пердута, Скляр, Габелок, Шарпар (Петрович, 82), Карека (Коломоец, 65), Чеснаков, Сапай, Чижов (Даллку, 70), Сакив, Кане.

"Шахтер" – "Динамо" 1:1 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0), по пенальти - 4:3 Голы: 0:1 – 9 Гармаш, 1:1 – 57 Мораес.

Серия пенальти: Исмаили - 1:0, Цыганков - 1:1, Соломон - 1:1 (вратарь), Сидклей - 1:2, Майкон - 2:2, Кендзера - 2:3, Нем - 3:3, Миколенко - 3:3 (вратарь), Коваленко - 4:3, Шепелев - 4:3 (вратарь) "Шахтер": Пятов, Болбат, Кривцов, Хочолава, Исмаили, Степаненко (Майкон, 91), Патрик (Соломон, 46), Марлос (Нем, 68), Коваленко, Тайсон, Мораес. "Динамо": Бойко, Кадар, Миколенко, Бурда, Кендзера, Сидклей, Шепелев, Гармаш, Шапаренко (Буяльский, 83), Цыганков, Вербич. Предупреждения: Тайсон (19), Степаненко (39), Патрик (43), Мораес (62), Соломон (90+3), Майкон (104), Болбат (116) – Кендзера (24), Шапаренко (47), Никита Бурда (60), Гармаш (61), Шепелев (78), Сидклей (86), Буяльский (90+1) Удаления: Мораес (69, повторное предупреждение) – Гармаш (61, повторное предупреждение)

Жеребьевку 1/2 финала в понедельник, 8 апреля, проведут Олег Блохин и Игорь Беланов. Начало процедуры в Доме футбола в 14:00.

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