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Четвертьфинал ЧМ-2018 не помог: Украина опередила Россию в новом рейтинге ФИФА

7.5тЧитать новость на украинском

Украина удержала свои позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). В обновленном списке национальных сборных наша страна, как и месяц назад, осталась на 35-м месте, имея в своем активе 1468 очков.

В лидеры же рейтинга прогнозируемо выбрались новые чемпионы мира французы. За ними расположились Бельгия, Бразилия, Хорватия, а замкнул первую пятерку Уругвай. Интересно, что, несмотря на выход в четвертьфинал домашнего мундиаля, россияне на смогли догнать украинцев.

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Совершив рывок на 21 место, Россия оказалась лишь на 49-й строчке. Отметим, что соперники "желто-синих" в Лиге наций Чехия и Словакия расположились на 44-м и 26-м месте соответственно.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборной Украины пытались устроить подставу в Братиславе.

Объекты
сборная Украины по баскетболуФИФА
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