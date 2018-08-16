Четвертьфинал ЧМ-2018 не помог: Украина опередила Россию в новом рейтинге ФИФА

Украина удержала свои позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). В обновленном списке национальных сборных наша страна, как и месяц назад, осталась на 35-м месте, имея в своем активе 1468 очков.

В лидеры же рейтинга прогнозируемо выбрались новые чемпионы мира французы. За ними расположились Бельгия, Бразилия, Хорватия, а замкнул первую пятерку Уругвай. Интересно, что, несмотря на выход в четвертьфинал домашнего мундиаля, россияне на смогли догнать украинцев.

Новости Футболистов сборной Украины не выпустили на матч Лиги чемпионов в Москве

Совершив рывок на 21 место, Россия оказалась лишь на 49-й строчке. Отметим, что соперники "желто-синих" в Лиге наций Чехия и Словакия расположились на 44-м и 26-м месте соответственно.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборной Украины пытались устроить подставу в Братиславе.