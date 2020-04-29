"Четверо суток не спал": экс-динамовец Алиев откровенно рассказал, как проигрался в казино

Бывший футболист киевского "Динамо" Александр Алиев вспомнил, как за один поход в казино проиграл 100 тысяч долларов, после чего не спал четыре дня.

"Мы что-то выиграли как раз, чемпионами были. Я как раз заработал хорошие деньги за чемпионство, премии у меня были, я откладывал себе на что-то. И как-то зашел в казино, не пил ничего вообще, но что-то пошло не так. Потом я вышел и помню, что соточку втулил. Да, 100 тысяч долларов. Я зашел туда в 7 часов вечера, а вышел в 12 часов дня. После этого я четверо суток не спал", – рассказал Алиев в выпуске на YouTube-канале "Кент".

Александр Алиев УНИАН

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-динамовец назвал максимальную сумму, которую он платил за секс. Он также рассказал, сколько зарабатывает в месяц.

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