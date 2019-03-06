Черные времена: как "Реал" опозорился и проиграл все за 6 дней

Вечер 5 марта изменил новейшую историю Лиги чемпионов - впервые за 3 года у турнира будет новый победитель, а "король последних лет" свергнут. Причем довольно позорно - мадридский "Реал" вылетел от "Аякса" после домашнего поражения 1:4.

Всего этого могло и не быть, если бы "Реал" на 4-й минуте забил, а не попал в штангу. Поведя в счете, игра наверняка бы сложилась иначе. Но Варан таки пробил в каркас, что ознаменовало начало горького конца для "сливочных" - темные времена переживает Мадрид.

Неделю назад надежда еще теплилась, но за несколько дней "Реал" проиграл все

Еще зимой было понятно, что "Реалу" из-за болезненной перестройки будет трудно что-то словить в этом сезоне. Даже один внутренний трофей был бы огромным успехом, а выход в финал того же Кубка Испании или борьба до последнего за чемпионство скрасили бы горечь всей ситуации. Но футбол высшего уровня, где постоянно воюет "Реал", не терпит слабостей, резко выбросив "сливочных" со всех фронтов.

"Реал" после одного из последних поражений

Еще неделю назад, 26 февраля, "Реал" продолжал борьбу в трех турнирах, но:

27 февраля вылетел из Кубка Испании в полуфинале, "сгорев" дома "Барселоне" 0:3 (после 1:1 в Каталонии), впервые за долгое время не добравшись до финала;

3 марта снова в Мадриде проиграл "Барселоне". И хотя поражение на этот раз было минимальным, но оно увеличило разрыв между командами до 12 очков, что оставляет "Реалу" лишь теоретически-математические шансы на борьбу за золото;

5 марта "Реал" неожиданно был бит на "Бернабеу" "Аяксом" (1:4), впервые за 9 лет вылетев из Лиги чемпионов уже в 1/8 финала.

Таким образом "Реал" попрощался с двумя турнирами, ухудшив свои позиции во многих отношениях. Да, остается еще чемпионат, и гонка будет продолжаться до последнего, но в итоговом успехе "Барселоны" как-то почти никто не сомневается.

Неудачи назревали давно, и сейчас Мадрид просто "захлебнулся"

После проигрыша "Аяксу" главный тренер "Реала" Сантьяго Солари был предельно спокоен, сделав акцент на тезисе "жизнь продолжается, будем работать дальше". Это лишь подтверждает, что внутри клуба многие предполагали такой расклад и были готовы к повсеместному провалу нынешнего сезона.

"Реал" Мадрид

И Солари здесь не является главным "корнем" неудач. Все исходит из кабинета руководства, которое еще летом заложило неправильный фундамент под этот сезон. Помните скандал с назначением Хулена Лопетеги за пару дней до начала ЧМ-2018, когда Лопетеги "выдернули" из сборной прямо накануне "мундиаля"? В целом "Реалу" (столичный королевский клуб же) обошлось, но осадок той ситуации аукнулся мадридцам позже и сопровождает их сейчас.

Все могло быть исправлено, когда в Мадриде осознали провал с Лопетеги и быстро взялись за смену тренера. Но вместо поиска действительно сильного кризисного менеджера до зимы и переговоров с условным Антонио Конте или другим топ-тренером, боссы "Реала" поставили рулить тренера из своей системы - Сантьяго Солари. После двух недель в статусе "и.о." с ним был подписан и постоянный контракт, что означало сотрудничество минимум до лета.

Сантьяго Солари

Но уже до Нового года Солари продемонстрировал, что не тянет уровень управлением такой командой и не может вести ее к большим победам. По игре и тактике, возможно, Солари не проигрывает многим другим тренерам. Но здесь речь идет об общем лидерстве и главенстве, которое было у того же Зидана - когда все у тренера авторитетно, четко и без лишнего негатива даже в трудные моменты. Солари же просто растворился среди звездных "сливочных" и не смог стать ключевой фигурой для команды. Фигурой, которая не просто потянет работу в "Реале", а и проведет одну из лучших команд современности через перестройку.

"Реал" постепенно превращался в коллектив, где соревнуются в "перетягивании одеяла"

Трудности Солари явно выражались в некоторых кадровых проблемах, которые со временем стали настоящими "висяками". Многолетний фланговый "монстр" Марсело в 2019-м полностью выпал из команды, не справляясь с проблемами с лишним весом и психологическими трудностями. Да, появился молодой Регильон, но еще совсем недавно Марсело был тем, кто сам олицетворял едва ли не весь левый фланг "бланкос".

Гарет Бэйл. Валлиец, как часто кажется, ходит на грани своеобразной депрессии, но Солари и руководство никак не возродят некогда лучшего футболиста планеты. Вроде бы после ухода Роналду Бэйл получил шанс "расправить крылья", но вместо этого откровенно "киснет" и уныло выходит на замены.

Гарет Бэйл

Лукас Васкес - самое больное место Солари, на которое давят все критики. Васкес блекло играет в атаке, но вместе с тем остается и игроком основы, а в то время на скамейке сидят Асенсио и Иско. У другого тренера Асенсио (да и Иско тоже) уже бы наверняка получили ряд возможностей и заиграли сильнее, но Солари продолжает бесполезно гнуть линию Васкеса.

Но даже когда трудности с персоналиями можно побороть одна за другой, "Реал" немало сдал и в командой игре. Проблемы захлестывают "сливочных" все больше, из-за чего игра на поле начинает элементарно пропадать. А вместо нее - все больше эгоистических индивидуальных действий.

Яркое отображение - два последних матча с "Барселоной", проигранные в Мадриде с разницей в четыре дня. Каталонцы порой играли даже не на 100 процентов, применяли ротацию и давали играть мадридцам. Те же, выжимая из себя все соки, неслись вперед и создавали моменты. Но элементарно не могли воплотить их в голы. Суета, неразбериха, неверные решения и частое "перетягивание одеяла" на себя - организация игры в атаке просто хромает на обе ноги.

В итоге "Реал" радовал болельщиков разнообразными моментам и динамикой, а забивала "Барселона". В кубковой игре у мадридцев 14 ударов (4 в створ), а каталонцам хватило 4, из которых было сделано 2 гола (еще один гол для "Барсы" сделал Варан, забив в свои ворота). В матче чемпионата уже было повеселее, но опять у "Реала" из 17-ти ударов в створ пришлись только 3, а "Барселона" пробила во воротах 4 раза из 9-ти общих ударов.

"Реал" ничего не мог поделать с "Барселоной"

Как индикатор всей ситуации отлично выступает игра Винисиуса. Молодой бразилец прогрессирует большими темпами и сейчас по праву стал основным на левом фланге атаки. Но в каждой игре Винисиус постоянно перебарщивает с индивидуальными действиями, пренебрегая острыми передачами. Во многих ситуациях бразилец идет в обыгрыш или старается пробить вместо того, чтобы отдать перспективный (или даже верный голевой) пас на партнера. Подобное наблюдается и у других игроков - когда поставленная ранее командная игра теряет эффективность, под давлением результата игроки неоправданно действуют сами.

Зимой однажды один из лидеров "Реала" Лука Модрич метко выразился о ситуации в команде: "Нам не хватает забитых голов и единства на поле. Очевидно, многие игроки по каким-то причинам не показывают прежнего уровня футбола. Нам, наконец, надо сесть, поговорить и понять, в чем наша проблема". Игра самого Модрича после яркого ЧМ-2018 в его исполнении тоже "тускнеет", и сейчас Лука просто является одним из нескольких полузащитников "сливочных", не способных переиграть соперника в центре поля.

Лука Модрич

Что дальше?

Поэтому тотальный провал в этом сезоне должен трезво восприниматься "Реалом" и его поклонниками - нынешняя команда Солари и клуб в целом попросту не отвечают высоким требованиям Лиги чемпионов и борьбы за золото в Примере. Неудача сразу в трех турнирах была прогнозирована еще в декабре, но ожидалась более "растянутой", а не сразу за 6 дней.

Теперь у "Реала" есть повод еще раз собраться и серьезно поговорить. Тем более, что "черная полоса" накрыла ко дню основания клуба (6 марта), но для празднований сейчас явно не время. Но такие разговоры могут поправить проблемы лишь локально. Общие неурядицы останутся - Бейл продолжит "киснуть", Васкес не заиграет лучше, а Винисиусу кроме кропотливой работы нужно немало времени, чтобы начать реально приносить пользу.

Но главная забота руководства должна выражаться не в разговорах, а в действиях. Уже ясно, что это должно быть прощание с Солари летом и подписание нового топ-тренера, а также готовность "играть по-крупному" на трансферном рынке. А пока - терпеть и принимать новые шаги, способствующие скорейшему проведению перестройки. В этом же сезоне с ожиданиями побед "Реала" можно полностью попрощаться - команду разве что ждет вялая и тяжелая борьба за второе место, которое "сливочные" в итоге наверняка возьмут.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!