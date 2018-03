Черная дыра: в сети начался сумасшедший троллинг вратаря "Челси" из-за гола Месси - убойные мемы

Футбольные болельщики устроили небывалый троллинг вратаря лондонского "Челси" Тибо Куртуа. Фанаты всячески поглумились над кипером сборной Бельгии после того, как он дважды пропустил между ног от Лионеля Месси.

Особенно Куртуа досталось за первый гол лидера "Барселоны" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов, когда аргентинец пробил в "домик" вратарю с острого угла.

Болельщики предложили Куртуа использовать сетку между ног.

Конте: "Ты знаешь, что для тебя всегда найдется свободное место в Челси"

Месси: "Да, между ног у Куртуа"

Conte:"You know there is always a space there for you at Chelsea"



Messi: " Yeah, between Courtois's legs"

..



😂😂👑👑👑 pic.twitter.com/sD1KMtZ2ty — Pulak (@PulakFCB) 15 марта 2018 г.

"Горячие новости! Челси подготовил новую вратарскую форму Куртуа для следующей встречи с Месси".

BREAKING: Chelsea have already prepared Courtois's new goalkeeper kit for the next time he faces Messi. pic.twitter.com/dCcjtjxrDT — Soccer Memes (@SoccerMemes) 14 марта 2018 г.

"Когда Куртуа увидит Месси в следующий раз".

When Courtois sees Messi next... pic.twitter.com/3fnXf2ScPi — your MCM and TWELEB 🇳🇬 🌍 (@iamtelo_) 14 марта 2018 г.

"Куртуа разводит ноги быстрее, чем жена Месси".

"Четыре вещи, которые могут пройти между ног у Куртуа".

Как сообщал "Обозреватель", в матче с "Челси" (3:0) Месси установил два впечатляющих достижения в Лиге чемпионов.