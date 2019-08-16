"Через головы": новый тренер "Динамо" рассказал о назначении

Украинский тренер Вадим Евтушенко, который вошел в новый тренерский штаб киевского "Динамо" и стал помощником Алексея Михайличенко, прокомментировал эти кадровые решения.

Вадим Евтушенко dynamo.kiev.ua

"Такие вещи, как тренерские увольнения и назначения, всегда происходят неожиданно. Понятно, что специально к этому никто не готовится. Новый тренерский штаб приступает к работе 16 августа. У команды было два выходных дня после "Брюгге". В пятницу ребята соберутся, нас им представят, и мы приступаем к работе", - сказал Вадим Евтушенко в комментарии "Сегодня".

Он также добавил, что пока не готов отвечать на вопросы о подготовке команды:

"По большому счету, сейчас все вопросы должны быть к новому главному тренеру и к президенту. Я не могу через их головы давать интервью и разглашать какие-то сведения".

Напомним, 15 августа руководство "Динамо" объявило о назначении главным тренером клуба Алексея Михайличенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ узнали детали контракта нового главного тренера киевлян.

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