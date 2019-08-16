Главная Новости
Мова Язык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

"Через головы": новый тренер "Динамо" рассказал о назначении

Читать материал на украинском

Украинский тренер Вадим Евтушенко, который вошел в новый тренерский штаб киевского "Динамо" и стал помощником Алексея Михайличенко, прокомментировал эти кадровые решения.

Вадим Евтушенко

Вадим Евтушенко

dynamo.kiev.ua

"Такие вещи, как тренерские увольнения и назначения, всегда происходят неожиданно. Понятно, что специально к этому никто не готовится. Новый тренерский штаб приступает к работе 16 августа. У команды было два выходных дня после "Брюгге". В пятницу ребята соберутся, нас им представят, и мы приступаем к работе", - сказал Вадим Евтушенко в комментарии "Сегодня".

Он также добавил, что пока не готов отвечать на вопросы о подготовке команды:

"По большому счету, сейчас все вопросы должны быть к новому главному тренеру и к президенту. Я не могу через их головы давать интервью и разглашать какие-то сведения".

Новости
Спустя 15 лет: почему "Динамо" назначило главным тренером Михайличенко

Напомним, 15 августа руководство "Динамо" объявило о назначении главным тренером клуба Алексея Михайличенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ узнали детали контракта нового главного тренера киевлян.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Персона
Вадим Евтушенко
Место
Украина Киев
Тег
ФК Динамо Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...