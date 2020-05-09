Черчесов нелепо поздравил с 9 мая и получил оскорбления в сети

Максим Богданов Футбол 18:35, 9.05.2020

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов подвергся обструкции в интернете, после своего поздравления с 9 мая.

Руководитель главной футбольной команды РФ у себя в Instagram опубликовал отфотошпленное фото, где к туловищам солдат советской армии присоединил свою голову, а также голови других игроков сборной.

После того, как Черчесову стали в нелицеприятной форме писать о недопустимости подобного, он просто закрыл пост от комментирования.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году Черчесов совершил хамский поступок и поплатился. Тренер грубо обошелся со стюардами перед игрой 18-го тура РПЛ "Спартак" – "Краснодар" и стал жертвой комментариев в сети.

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