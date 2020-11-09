Черчесов впервые прокомментировал секс-скандал с Дзюбой

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не обсуждал с форвардом Артемом Дзюбой скандал вокруг его интимного видео.

Об этом сам наставник "трехцветных" заявил в комментарии пресс-службе национальной команды. По словам Черчесова, решение не вызывать нападающего "Зенита" на ноябрьские матчи сборной он принимал единолично.

"Ситуации в жизни бывают всякие. Мы постарались максимально и команду от этой ситуации отодвинуть. И Артему нужно время, чтобы как-то прийти в себя и побыть в семье. Поэтому мы и решили, что на этом сборе его не будет. Я с ним не разговаривал. Из тренерского штаба связывались. Он изначально знал мое решение, потому что я попросил, чтобы он готовился к своей встрече и достойно сыграл. Такую ситуацию надо максимально комфортно для всех сторон закрыть. Он побудет дома, и ситуация закроется", – заявил наставник россиян.

Как сообщал OBOZREVATEL, Артем Дзюба объяснил появление видео, на котором он самоудовлетворяется, заявив, что совершил ошибку.