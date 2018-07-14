Черчесов психанул после вопроса о допинге в сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов жестко отреагировал на вопрос журналистов Der Spiegel о возможном употреблении допинга футболистами национальной команды. 54-летний специалист психанул, вышел из комнаты и согласился продолжить общение только после длительной дискуссии.

"Футболистов сборной России проверяли после каждой игры, а также на тренировочной базе, снова и снова... Россию не интересует ваше мнение. Меня же интересует только моя работа, мои цели и результаты. Эти цели могут быть достигнуты только законными средствами. В российском футболе нет ни одного случая употребления допинга!", - цитирует Черчесова "СЭ".

Напомним, что сборная России на чемпионате мира по футболу-2018 вылетела в четвертьфинале, проиграв команде Хорватии.