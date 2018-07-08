Черчесов отметился хамским поступком после матча с Хорватией - опубликовано видео

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов по хамски отреагировал на вопрос журналиста о том, что он говорил команде перед серией пенальти в четвертьфинале ЧМ-2018.

"Еще есть вопросы? Что я должен вам говорить, что я говорил или что? Как настроить футболистов? Словами. Как выбирали, кто будет бить пенальти? Кто готов лучше и у кого есть силы", – сорвался Черчесов в эфире канала "Матч ТВ".

Как сообщал OBOZREVATEL, игра Россия - Хорватия завершилась победой "клетчатых" с общим счетом 6:5.

Этот успех хорваты посвятили Украине, записав соответствующий ролик. Видео вызвало бурю возмущений в РФ, где потребовали ФИФА наказать хорватских игроков.