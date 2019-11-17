Черчесов объяснил разгром сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что команда сыграла против бельгийцев в открытый футбол, так как ей это позволяла сделать турнирная ситуация в группе.

Станислав Черчесов (в центре) РФС

"Мы знали как играет сборная Бельгии, но не хотели сидеть в обороне. Во первых нам нужно было выигрывать 2:0, чтобы занять первое место в группе. Во вторых мы очень хотели сыграть с такой командой на встречных курсах, чтобы понять, что мы из себя представляем против соперника такого уровня. Я бы не назвал этот матч экспериментом. Ситуация заставляла нас побеждать, чтобы занять первое место. Я понимал, что это риск", – цитирует Черчесова пресс-служба Российского футбольного союза.

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча 9-го тура отбора на Евро-2020 Россия - Бельгия состоялась в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене" и завершилась с счетом 1:4.

После матча в интернете поклонники российской команды не стеснялись в выражениях, критикуя выступление футболистов.

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