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17 ноября • обновлено в 15:25
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Черчесов объяснил разгром сборной России

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что команда сыграла против бельгийцев в открытый футбол, так как ей это позволяла сделать турнирная ситуация в группе.

Станислав Черчесов (в центре)

Станислав Черчесов (в центре)

РФС

"Мы знали как играет сборная Бельгии, но не хотели сидеть в обороне. Во первых нам нужно было выигрывать 2:0, чтобы занять первое место в группе. Во вторых мы очень хотели сыграть с такой командой на встречных курсах, чтобы понять, что мы из себя представляем против соперника такого уровня. Я бы не назвал этот матч экспериментом. Ситуация заставляла нас побеждать, чтобы занять первое место. Я понимал, что это риск", – цитирует Черчесова пресс-служба Российского футбольного союза.

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Как сообщал OBOZREVATEL, встреча 9-го тура отбора на Евро-2020 Россия - Бельгия состоялась в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене" и завершилась с счетом 1:4.

После матча в интернете поклонники российской команды не стеснялись в выражениях, критикуя выступление футболистов.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Евро-2020
Персона
Станислав Черчесов
Место
Россия
Теги
Новости России сборная России по футболу сборная Бельгии по футболу
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Разгром будет в матче Укоаина- Россия , по хоккею...
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Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
"...щоб зрозуміти, що ми з себе представляємо проти суперника такого рівня." - Зрозуміли ?
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