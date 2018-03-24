Черчесов нелепо оправдался за позор от Бразилии и получил "ответку" от болельщиков

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил поражение от Бразилии тем, что ему не хватило времени выпустить свежего игрока.

"Если вы обратили внимание, то буквально за 30 секунд до каждого гола у нас на бровке стоял игрок, готовый выйти на замену. Я чувствовал, что соперник перехватывает инициативу. И не хватало времени, чтобы выпустить свежего футболиста. На таком уровне нельзя упускать инициативу даже не на 13 минут, а на пару. Тем более против команды, которая умеет так играть в атаке", - заявил Черчесов.

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Тренер отметил, что пока не обсуждал со своими помощниками, что нужно поменять в игре команды.

"Надо отдать должное, если брать техническое оснащение, бразильская команда чуть выше нас. Защитники у нас новые, Самедова на том сборе не было, Кузяев с травмой приехал. Это констатация факта, а не причина", - подытожил тренер.

Фанатов абсолютно не устроили такие ответы и в социальных сетях на Черчесова обрушился град критики вперемешку с оскорблениями.

Напомним, что товарищеский матч футбольных сборных России и Бразилии состоялся в пятницу, 23 марта в Лужниках и завершился со счетом 0:3.

Позже болельщики в социальных сетях рассказали об ужасной организации матча.

Кроме того,стало известно об антирекорде национальной команды РФ, который подопечные Черчесова установили в Москве.