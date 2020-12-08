Черчесов нахамил шоумену в прямом эфире после жеребьевки отбора на ЧМ-2022 по футболу

Михаил Морозов Футбол 14:03, 8.12.2020

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вступил в словесную перепалку с шоуменом телеканала "ТНТ" Дмитрием Позовом после жеребьевки отбора на ЧМ-2022 в Катаре.

Комик уличил наставника национальной команды РФ в том, что тот оправдывается за недавнее разгромное поражение в матче с Сербией в Лиге наций (0:5). Черчесов предположил, что Позов якобы плохо знает русский язык, и сказал шоумену не выставлять оценок сборной.

"Вот этот парень, как фамилия твоя? Я тебя, во-первых, приветствую. У меня складывается впечатление, что вы по-русски плохо понимаете. Когда главному тренеру задают вопрос, он отвечает, а не оправдывается. Рядом с тобой сидят два Димы – с одним играл, а другого тренирую. И вот они тебе точно скажут, оправдывается когда-то Черчесов или нет. А так тебе хорошего вечера. Если вам рупор дают, вы оценки не выставляйте, молодой человек", – заявил тренер в прямом эфире на YouTube-канале "Сборной России по футболу".

Как сообщал OBOZREVATEL, после поражения от сборной Сербии Черчесов раскритиковал своих подопечных и вызвал гнев со стороны московского ЦСКА.

Комментировать
Спорт Футбол

Смотрите также

Украинцам делают российские тесты на COVID-19 и "наваривают" миллионы. Рассказываем, как лаборатории играют жизнями

Какими были очереди в СССР: в сети всплыло архивное фото

Волонтер показал, как полуголого мужчину вывозили из COVID-больницы на Днепропетровщине. Видео

"Некому выносить тела, не успевают подойти к живым": как коронавирус продолжает душить Одесщину

Российский актер решил "помириться" с украинцами, назвав борщ "русским". Фото и видео