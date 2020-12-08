Черчесов нахамил шоумену в прямом эфире после жеребьевки отбора на ЧМ-2022 по футболу

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вступил в словесную перепалку с шоуменом телеканала "ТНТ" Дмитрием Позовом после жеребьевки отбора на ЧМ-2022 в Катаре.

Комик уличил наставника национальной команды РФ в том, что тот оправдывается за недавнее разгромное поражение в матче с Сербией в Лиге наций (0:5). Черчесов предположил, что Позов якобы плохо знает русский язык, и сказал шоумену не выставлять оценок сборной.

"Вот этот парень, как фамилия твоя? Я тебя, во-первых, приветствую. У меня складывается впечатление, что вы по-русски плохо понимаете. Когда главному тренеру задают вопрос, он отвечает, а не оправдывается. Рядом с тобой сидят два Димы – с одним играл, а другого тренирую. И вот они тебе точно скажут, оправдывается когда-то Черчесов или нет. А так тебе хорошего вечера. Если вам рупор дают, вы оценки не выставляйте, молодой человек", – заявил тренер в прямом эфире на YouTube-канале "Сборной России по футболу".

Как сообщал OBOZREVATEL, после поражения от сборной Сербии Черчесов раскритиковал своих подопечных и вызвал гнев со стороны московского ЦСКА.