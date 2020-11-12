Черчесов нахамил Губерниеву в прямом эфире после матча сборной России. Видео

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов резко ответил журналисту Дмитрию Губерниеву на вопрос о том, почему голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов не сыграл в товарищеском матче против Молдовы.

Наставник не смог сдержать эмоций. Эпизод попал в прямой эфир "Матч ТВ".

"Он ваш сын внебрачный? Вы все время про него спрашиваете. Когда посчитаем нужным, тогда это мы и сделаем. Понятно, что у него сейчас не самый удачный [период]. Он не выигрывал, приехал чуть-чуть подуставший. Решили, что сегодняшнюю игру будет играть Гильерме, а следующие игры – посмотрим, кто будет в каком состоянии психологическом", – сказал Черчесов.

Напомним, что россияне в гостевом товарищеском матче сенсационно не сумели победить команду Молдовы. Встреча на стадионе "Зимбру" в Кишиневе завершилась со счетом 0:0.