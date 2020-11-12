Чемпионы мира по футболу за три минуты проиграли резерву сборной Финляндии. Видео

Чемпионы мира по футболу 2018 года французы сенсационно уступили резервному составу сборной Финляндии на своем поле со счетом 0:2.

Стартовый отрезок поединка остался за хозяевами, которые обрушили шквал атак на ворота скандинавской команды. Аутсайдерам поединка удалось выдержать это давление, а затем решить исход поединка за три минуты в середине первого тайма – на 28-й минуте Маркус Форсс реализовал выход один на один, а на 31-й Онни Валакари пробил из-за пределов штрафной и попал в девятку.

Отметим, что перед матчем на победу Франции можно было поставить за 1,15-1,16, а успех их соперников оценивался котировкой 17,00-24,00. Следующие две игры чемпионы мира проведут против Португалии (14 ноября) и Швеции (17 ноября) в Лиге наций, а финны в этом же турнире встретятся с Болгарией (15 ноября) и Уэльсом (18 ноября).

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