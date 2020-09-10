Чемпионка мира по футболу перешла в мужскую команду

Максим Иншаков Футбол 23:40, 10.09.2020 Обновлено: 23:58, 10.09.2020

Юки Нагасато, которая вместе с женской сборной Японии выиграла в 2011 году чемпионат мира, подписала контракт с "Хаябуса Элеве", выступающем в мужской Футбольной лиге префектуры Канагава, сообщает ESPN.

33-летняя Нагасато станет первой японкой, которая сыграет в одной команде вместе с мужчинами. Девушка перешла в японский клуб на правах аренды из американского "Чикаго Ред Старс".

В августе "Фоарут", представитель четвертого дивизиона чемпионата Нидерландов, подписал контракт с 19-летней Эллен Фоккема. Отмечается, что эксперимент призван помочь развитию равноправия в футболе.

Нагасато играет в США с 2017 года. На ее счету 52 матча в чемпионате. В 2019 году она забила восемь голов и отдала столько же результативных передач.

Как сообщал OBOZREVATEL, полузащитник финского клуба JyPK Хенна Хонканен отметилась феноменальным ударом в матче Высшей футбольной лиги страны и "свела с ума" комментатора.

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