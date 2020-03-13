Чемпионат Украины по футболу: где смотреть онлайн 23-й тур

В украинской футбольной Премьер-лиге 14-15 марта пройдут матчи первого тура второго этапа национального первенства.
Из-за пандемии коронавируса в мире и карантина в Украине поединки пройдут без зрителей. Кроме того, есть большая вероятности, что после 23-го тура УПЛ чемпионат будет остановлен. Пока же болельщики будут наиболее пристально наблюдать за игрой "Динамо" и "Десны" и противостоянием "Заря" – "Шахтер".
Увидеть трансляции встреч можно на каналах "Футбол 1", "Футбол 2", 2+2 и УНИАН. Вашему вниманию полное расписание матчей.
Премьер-лига Украины. 23-й тур
14 марта (суббота)
14:00. "Львов" – "Карпаты", "Футбол 2"
Львов, стадион "Украина"
Главный арбитр: Денис Кутаков
17:00. "Александрия" – "Колос", "Футбол 2"
Александрия, стадион "Ника"
Главный арбитр: Игорь Пасхал
17:00. "Днепр-1" – "Мариуполь", УНИАН
Днепр, стадион "Днепр-Арена"
Главный арбитр: Катерина Монзуль
Арбитр VAR: Евгений Арановский
15 марта (воскресенье)
14:00. "Заря" – "Шахтер", УНИАН
Запорожье, "Славутич-Арена"
Главный арбитр: Анатолий Абдула
17:00. "Динамо" – "Десна", 2+2
Киев, стадион "Олимпийский"
Главный арбитр: Сергей Бойко
Арбитр VAR: Николай Балакин
19:30. "Олимпик" – "Ворскла", "Футбол 1"
Киев, стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского
Главный арбитр: Ярослав Козык
Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский футбольный союз (УЕФА) объявил о переносе матчей 1/8 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые были запланированы на 17-19 марта.
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