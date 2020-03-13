Чемпионат Украины по футболу: где смотреть онлайн 23-й тур

В украинской футбольной Премьер-лиге 14-15 марта пройдут матчи первого тура второго этапа национального первенства.

Из-за пандемии коронавируса в мире и карантина в Украине поединки пройдут без зрителей. Кроме того, есть большая вероятности, что после 23-го тура УПЛ чемпионат будет остановлен. Пока же болельщики будут наиболее пристально наблюдать за игрой "Динамо" и "Десны" и противостоянием "Заря" – "Шахтер".

Увидеть трансляции встреч можно на каналах "Футбол 1", "Футбол 2", 2+2 и УНИАН. Вашему вниманию полное расписание матчей.

Премьер-лига Украины. 23-й тур

14 марта (суббота)

14:00. "Львов" – "Карпаты", "Футбол 2"

Львов, стадион "Украина"

Главный арбитр: Денис Кутаков

17:00. "Александрия" – "Колос", "Футбол 2"

Александрия, стадион "Ника"

Главный арбитр: Игорь Пасхал

17:00. "Днепр-1" – "Мариуполь", УНИАН

Днепр, стадион "Днепр-Арена"

Главный арбитр: Катерина Монзуль

Арбитр VAR: Евгений Арановский

15 марта (воскресенье)

14:00. "Заря" – "Шахтер", УНИАН

Запорожье, "Славутич-Арена"

Главный арбитр: Анатолий Абдула

17:00. "Динамо" – "Десна", 2+2

Киев, стадион "Олимпийский"

Главный арбитр: Сергей Бойко

Арбитр VAR: Николай Балакин

19:30. "Олимпик" – "Ворскла", "Футбол 1"

Киев, стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского

Главный арбитр: Ярослав Козык

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский футбольный союз (УЕФА) объявил о переносе матчей 1/8 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые были запланированы на 17-19 марта.

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