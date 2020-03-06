Чемпионат Украины по футболу: где смотреть онлайн 22-й тур Премьер-лиги

В украинской футбольной Премьер-лиге 7-8 марта состоятся матчи заключительного 22-го тура первого этапа первенства.
Центральной игрой считается противостояние киевского "Динамо" и "Александрии". Кроме того, интерес вызывает поединок "Десны" и "Зари".
Традиционно болельщики смогут увидеть игры на каналах "Футбол 1", "Футбол 2", УНИАН и 2+2. Вашему вниманию полное расписание игрового дня.
Премьер-лига Украины. 22-й тур
7 марта (суббота)
14:00. "Ворскла" – "Олимпик", "Футбол 2"
Полтава, стадион "Ворскла" имени Алексея Бутовского
Главный арбитр: Денис Кутаков
14:00. "Десна" – "Заря", УНИАН
Чернигов, стадион имени Юрия Гагарина
Главный арбитр: Катерина Монзуль
Арбирт VAR: Виталий Романов
17:00. "Александрия" – "Динамо", "Футбол 2"
Александрия, стадион "Ника"
Главный арбитр: Юрий Можаровский
8 марта (воскресенье)
14:00. "Львов" – "Карпаты", "Футбол 1"
Львов, стадион "Украина"
Главный арбитр: Виктор Копиевский
17:00. "Колос" – "Шахтер", "Футбол 1"
Киев, стадион "Оболонь-Арена"
Главный арбитр: Ярослав Козык
17:00. "Днепр-1" – "Мариуполь", 2+2
Днепр, стадион "Днепр-Арена"
Главный арбитр: Евгений Арановский
Арбитр VAR: Сергей Бойко
Как сообщал OBOZREVATEL, в украинской Премьер-лиге приняли громкое решение по формату проведения чемпионата.
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