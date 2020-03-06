Чемпионат Украины по футболу: где смотреть онлайн 22-й тур Премьер-лиги

В украинской футбольной Премьер-лиге 7-8 марта состоятся матчи заключительного 22-го тура первого этапа первенства.

Центральной игрой считается противостояние киевского "Динамо" и "Александрии". Кроме того, интерес вызывает поединок "Десны" и "Зари".

Традиционно болельщики смогут увидеть игры на каналах "Футбол 1", "Футбол 2", УНИАН и 2+2. Вашему вниманию полное расписание игрового дня.

Премьер-лига Украины. 22-й тур

7 марта (суббота)

14:00. "Ворскла" – "Олимпик", "Футбол 2"

Полтава, стадион "Ворскла" имени Алексея Бутовского

Главный арбитр: Денис Кутаков

14:00. "Десна" – "Заря", УНИАН

Чернигов, стадион имени Юрия Гагарина

Главный арбитр: Катерина Монзуль

Арбирт VAR: Виталий Романов

17:00. "Александрия" – "Динамо", "Футбол 2"

Александрия, стадион "Ника"

Главный арбитр: Юрий Можаровский

8 марта (воскресенье)

14:00. "Львов" – "Карпаты", "Футбол 1"

Львов, стадион "Украина"

Главный арбитр: Виктор Копиевский

17:00. "Колос" – "Шахтер", "Футбол 1"

Киев, стадион "Оболонь-Арена"

Главный арбитр: Ярослав Козык

17:00. "Днепр-1" – "Мариуполь", 2+2

Днепр, стадион "Днепр-Арена"

Главный арбитр: Евгений Арановский

Арбитр VAR: Сергей Бойко

Как сообщал OBOZREVATEL, в украинской Премьер-лиге приняли громкое решение по формату проведения чемпионата.

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