Главная Новости
13 декабря • обновлено в 19:11
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Чемпионат Украины по футболу: где смотреть онлайн 18-й тур Премьер-лиги

1.1т
Читать материал на украинском

В украинской футбольной Премьер-лиге 14-15 декабря пройдет заключительный в нынешнем году тур национального чемпионата.

Грандиозный интерес вызывает битва соседей по турнирной таблице – черниговской "Десны" и киевского "Динамо", которое с позором вылетело из Лиги Европы. Кроме того, внимание болельщиков будет приковано и к поединку между луганской "Зарей" и донецким "Шахтером".

Новости
"Дно пробито": вратарь "Динамо" не смог сдержаться после "полной катастрофы" в Киеве

Болельщики смогут увидеть прямые трансляции матчей на каналах "Футбол 1", "Футбол 2", УНИАН и 2+2. Вашему вниманию полное расписание игрового дня.

Премьер-лига Украины. 18-й тур

14 декабря (суббота)

14:00. "Львов" – "Колос", "Футбол 2"
Львов, стадион "Украина"
Главный арбитр: Ярослав Козык

17:00. "Заря" – "Шахтер", УНИАН
Запорожье, стадион "Славутич-Арена"
Главный арбитр: Виталий Романов

19:00. "Олимпик" – "Мариуполь", "Футбол 2"
Киев, стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского
Главный арбитр: Александр Омельченко

15 декабря (воскресенье)

14:00. "Ворскла" – "Карпаты", "Футбол 1"
Полтава, стадион "Ворскла" имени Алексея Бутовского
Главный арбитр: Александр Дердо

14:00. "Десна" – "Динамо", 2+2
Чернигов, стадион имени Юрия Гагарина
Главный арбитр: Виктор Копиевский

17:00. "Днепр-1" – "Александрия", УНИАН
Днепр, стадион "Днепр-Арена"
Главный арбитр: Николай Балакин

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили резко высказался в адрес фанатов после фиаско в Лиге Европы.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!

Читайте все новости по теме "Премьер-лига Украины" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Премьер-лига Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги