Чемпионат Украины по футболу: где смотреть онлайн 18-й тур Премьер-лиги

В украинской футбольной Премьер-лиге 14-15 декабря пройдет заключительный в нынешнем году тур национального чемпионата.
Грандиозный интерес вызывает битва соседей по турнирной таблице – черниговской "Десны" и киевского "Динамо", которое с позором вылетело из Лиги Европы. Кроме того, внимание болельщиков будет приковано и к поединку между луганской "Зарей" и донецким "Шахтером".
Болельщики смогут увидеть прямые трансляции матчей на каналах "Футбол 1", "Футбол 2", УНИАН и 2+2. Вашему вниманию полное расписание игрового дня.
Премьер-лига Украины. 18-й тур
14 декабря (суббота)
14:00. "Львов" – "Колос", "Футбол 2"
Львов, стадион "Украина"
Главный арбитр: Ярослав Козык
17:00. "Заря" – "Шахтер", УНИАН
Запорожье, стадион "Славутич-Арена"
Главный арбитр: Виталий Романов
19:00. "Олимпик" – "Мариуполь", "Футбол 2"
Киев, стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского
Главный арбитр: Александр Омельченко
15 декабря (воскресенье)
14:00. "Ворскла" – "Карпаты", "Футбол 1"
Полтава, стадион "Ворскла" имени Алексея Бутовского
Главный арбитр: Александр Дердо
14:00. "Десна" – "Динамо", 2+2
Чернигов, стадион имени Юрия Гагарина
Главный арбитр: Виктор Копиевский
17:00. "Днепр-1" – "Александрия", УНИАН
Днепр, стадион "Днепр-Арена"
Главный арбитр: Николай Балакин
Как сообщал OBOZREVATEL, футболист киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили резко высказался в адрес фанатов после фиаско в Лиге Европы.
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