Чемпионат Украины по футболу: где смотреть онлайн 18-й тур Премьер-лиги

В украинской футбольной Премьер-лиге 14-15 декабря пройдет заключительный в нынешнем году тур национального чемпионата.

Грандиозный интерес вызывает битва соседей по турнирной таблице – черниговской "Десны" и киевского "Динамо", которое с позором вылетело из Лиги Европы. Кроме того, внимание болельщиков будет приковано и к поединку между луганской "Зарей" и донецким "Шахтером".

Болельщики смогут увидеть прямые трансляции матчей на каналах "Футбол 1", "Футбол 2", УНИАН и 2+2. Вашему вниманию полное расписание игрового дня.

Премьер-лига Украины. 18-й тур

14 декабря (суббота)

14:00. "Львов" – "Колос", "Футбол 2"

Львов, стадион "Украина"

Главный арбитр: Ярослав Козык

17:00. "Заря" – "Шахтер", УНИАН

Запорожье, стадион "Славутич-Арена"

Главный арбитр: Виталий Романов

19:00. "Олимпик" – "Мариуполь", "Футбол 2"

Киев, стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского

Главный арбитр: Александр Омельченко

15 декабря (воскресенье)

14:00. "Ворскла" – "Карпаты", "Футбол 1"

Полтава, стадион "Ворскла" имени Алексея Бутовского

Главный арбитр: Александр Дердо

14:00. "Десна" – "Динамо", 2+2

Чернигов, стадион имени Юрия Гагарина

Главный арбитр: Виктор Копиевский

17:00. "Днепр-1" – "Александрия", УНИАН

Днепр, стадион "Днепр-Арена"

Главный арбитр: Николай Балакин

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили резко высказался в адрес фанатов после фиаско в Лиге Европы.

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