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21 февраля • обновлено в 19:23
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Чемпионат Украины по футболу: где смотреть исторический 19-й тур

1.2т
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В субботу, 22 февраля, возобновляется чемпионат Украины по футболу. В розыгрыше Премьер-лиги будет сыграны матчи 19-го тура.

Игровой день примечателен тем, что впервые в украинском первенстве будет использоваться система видеопомощи арбитрам. Она будет задействована на поединках "Динамо" – "Ворскла" и "Шахтер" – "Десна".

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Матчи можно будет увидеть на телеканалах "Футбол 1", "Футбол 2", 2+2 и УНИАН. Вашему вниманию расписание и календарь тура.

Премьер-лига Украины. 19-й тур

22 февраля (субботу)

14:00. "Мариуполь" – "Заря", "Футбол 2"
Мариуполь, стадион имени Владимира Бойко
Главный арбитр: Ярослав Козык

17:00. "Динамо" – "Ворскла", 2+2
Киев, стадион "Динамо" имени Валерия Лобановский
Главный арбитр: Виталий Романов
Арбитр VAR: Николай Балакин

23 февраля (воскресенье)

14:00. "Александрия" – "Колос", "Футбол 1"
Александрия, стадион "Ника"
Главный арбитр: Юрий Иванов

14:00. "Карпаты" – "Днепр-1", УНИАН
Львов, стадион "Украина"
Главный арбитр: Дмитрий Кутаков

17:00. "Шахтер" – "Десна", "Футбол 1"
Харьков, ОСК "Металлист"
Главный арбитр: Евгений Арановский
Арбитр VAR: Сергей Бойко

19:30. "Олимпик" – "Львов", "Футбол 2"
Киев, стадион "Динамо" имени Валерия Лобановский
Главный арбитр: Константин Труханов

Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий "Шахтер" обыграл лиссабонскую "Бенфику" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

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Читайте все новости по теме "Премьер-лига Украины" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Премьер-лига Украины
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