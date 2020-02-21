В субботу, 22 февраля, возобновляется чемпионат Украины по футболу. В розыгрыше Премьер-лиги будет сыграны матчи 19-го тура.

Игровой день примечателен тем, что впервые в украинском первенстве будет использоваться система видеопомощи арбитрам. Она будет задействована на поединках "Динамо" – "Ворскла" и "Шахтер" – "Десна".

Матчи можно будет увидеть на телеканалах "Футбол 1", "Футбол 2", 2+2 и УНИАН. Вашему вниманию расписание и календарь тура.

Премьер-лига Украины. 19-й тур

22 февраля (субботу)

14:00. "Мариуполь" – "Заря", "Футбол 2"

Мариуполь, стадион имени Владимира Бойко

Главный арбитр: Ярослав Козык

17:00. "Динамо" – "Ворскла", 2+2

Киев, стадион "Динамо" имени Валерия Лобановский

Главный арбитр: Виталий Романов

Арбитр VAR: Николай Балакин

23 февраля (воскресенье)

14:00. "Александрия" – "Колос", "Футбол 1"

Александрия, стадион "Ника"

Главный арбитр: Юрий Иванов

14:00. "Карпаты" – "Днепр-1", УНИАН

Львов, стадион "Украина"

Главный арбитр: Дмитрий Кутаков

17:00. "Шахтер" – "Десна", "Футбол 1"

Харьков, ОСК "Металлист"

Главный арбитр: Евгений Арановский

Арбитр VAR: Сергей Бойко

19:30. "Олимпик" – "Львов", "Футбол 2"

Киев, стадион "Динамо" имени Валерия Лобановский

Главный арбитр: Константин Труханов

Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий "Шахтер" обыграл лиссабонскую "Бенфику" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

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