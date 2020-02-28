Чемпионат Украины по футболу: где смотреть 20-й тур Премьер-лиги

В украинской футбольной Премьер-лиге в пятницу, 28 февраля, стартовал 20-й тур первого этапа соревнований.
Наиболее интересными можно считать противостояние "Днепра-1" и киевского "Динамо". Лидер же чемпионата "Шахтер" сыграет на выезде с полтавской "Ворсклой".
Традиционно болельщики смогут увидеть игры УПЛ на каналах 2+2, УНИАН, "Футбол 1" и "Футбол 2". Вашему вниманию полное расписание дня.
Премьер-лига Украины. 20-й тур
28 февраля (пятница)
19:00. "Днепр-1" – "Динамо", 2+2
Днепр, стадион "Днепр-Арена"
Главный арбитр: Катерина Монзуль
Арбитр VAR: Евгений Арановский
29 февраля (суббота)
14:00. "Львов" – "Александрия", "Футбол 2"
Львов, стадион "Украина"
Главный арбитр: Анатолий Абдула
14:00. "Десна" – "Мариуполь", УНИАН
Чернигов, стадион имени Юрия Гагарина
Главный арбитр: Андрей Коваленко
17:00. "Колос" – "Карпаты", "Футбол 2"
Киев, стадион "Оболонь-Арена"
Главный арбитр: Максим Козыряцкий
1 марта (воскресенье)
14:00. "Заря" – "Олимпик", "УНИАН"
Запорожье, стадион "Славутич-Арена"
Главный арбитр: Сергей Бойко
Арбитр VAR: Виталий Романов
17:00. "Ворскла" – "Шахтер", "Футбол 1"
Полтава, стадион Алексея Бутовского
Главный арбитр: Игорь Пасхал
Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий "Шахтер" в сумасшедшем матче обыграл "Бенфику" в 1/16 финала Лиги Европы. Украинская команда также узнала соперника по следующему этапу турнира.
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