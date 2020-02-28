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28 февраля • обновлено в 20:38
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Чемпионат Украины по футболу: где смотреть 20-й тур Премьер-лиги

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В украинской футбольной Премьер-лиге в пятницу, 28 февраля, стартовал 20-й тур первого этапа соревнований.

Наиболее интересными можно считать противостояние "Днепра-1" и киевского "Динамо". Лидер же чемпионата "Шахтер" сыграет на выезде с полтавской "Ворсклой".

Традиционно болельщики смогут увидеть игры УПЛ на каналах 2+2, УНИАН, "Футбол 1" и "Футбол 2". Вашему вниманию полное расписание дня.

Премьер-лига Украины. 20-й тур

28 февраля (пятница)

19:00. "Днепр-1" – "Динамо", 2+2
Днепр, стадион "Днепр-Арена"
Главный арбитр: Катерина Монзуль
Арбитр VAR: Евгений Арановский

29 февраля (суббота)

14:00. "Львов" – "Александрия", "Футбол 2"
Львов, стадион "Украина"
Главный арбитр: Анатолий Абдула

14:00. "Десна" – "Мариуполь", УНИАН
Чернигов, стадион имени Юрия Гагарина
Главный арбитр: Андрей Коваленко

17:00. "Колос" – "Карпаты", "Футбол 2"
Киев, стадион "Оболонь-Арена"
Главный арбитр: Максим Козыряцкий

1 марта (воскресенье)

14:00. "Заря" – "Олимпик", "УНИАН"
Запорожье, стадион "Славутич-Арена"
Главный арбитр: Сергей Бойко
Арбитр VAR: Виталий Романов

17:00. "Ворскла" – "Шахтер", "Футбол 1"
Полтава, стадион Алексея Бутовского
Главный арбитр: Игорь Пасхал

Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий "Шахтер" в сумасшедшем матче обыграл "Бенфику" в 1/16 финала Лиги Европы. Украинская команда также узнала соперника по следующему этапу турнира.

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Читайте все новости по теме "Премьер-лига Украины" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Премьер-лига Украины
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