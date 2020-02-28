Чемпионат Украины по футболу: где смотреть 20-й тур Премьер-лиги

В украинской футбольной Премьер-лиге в пятницу, 28 февраля, стартовал 20-й тур первого этапа соревнований.

Наиболее интересными можно считать противостояние "Днепра-1" и киевского "Динамо". Лидер же чемпионата "Шахтер" сыграет на выезде с полтавской "Ворсклой".

Традиционно болельщики смогут увидеть игры УПЛ на каналах 2+2, УНИАН, "Футбол 1" и "Футбол 2". Вашему вниманию полное расписание дня.

Премьер-лига Украины. 20-й тур

28 февраля (пятница)

19:00. "Днепр-1" – "Динамо", 2+2

Днепр, стадион "Днепр-Арена"

Главный арбитр: Катерина Монзуль

Арбитр VAR: Евгений Арановский

29 февраля (суббота)

14:00. "Львов" – "Александрия", "Футбол 2"

Львов, стадион "Украина"

Главный арбитр: Анатолий Абдула

14:00. "Десна" – "Мариуполь", УНИАН

Чернигов, стадион имени Юрия Гагарина

Главный арбитр: Андрей Коваленко

17:00. "Колос" – "Карпаты", "Футбол 2"

Киев, стадион "Оболонь-Арена"

Главный арбитр: Максим Козыряцкий

1 марта (воскресенье)

14:00. "Заря" – "Олимпик", "УНИАН"

Запорожье, стадион "Славутич-Арена"

Главный арбитр: Сергей Бойко

Арбитр VAR: Виталий Романов

17:00. "Ворскла" – "Шахтер", "Футбол 1"

Полтава, стадион Алексея Бутовского

Главный арбитр: Игорь Пасхал

Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий "Шахтер" в сумасшедшем матче обыграл "Бенфику" в 1/16 финала Лиги Европы. Украинская команда также узнала соперника по следующему этапу турнира.

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