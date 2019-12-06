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6 декабря • обновлено в 18:35
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Чемпионат Украины по футболу: где смотреть 16-й тур Премьер-лиги

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В чемпионате Украины по футболу 6-8 декабря состоятся матчи очередного тура розыгрыша Премьер-лиги.

Несомненно, главным для болельщиков станет противостояние соседей по турнирной таблице – киевского "Динамо" и луганской "Зари".

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По традиции поклонники самой популярной в мире игры смогут увидеть встречи УПЛ на каналах "Футбол 1", "Футбол 2". 2+2 и УНИАН. Вашему вниманию полное расписание 16-го тура.

Премьер-лига Украины. 16-й тур

6 декабря (пятница)

19:00. "Шахтер" – "Олимпик", "Футбол 1"
Харьков, стадион "Металлист"
Главный арбитр: Дмитрий Бондаренко

7 декабря (суббота)

14:00. "Александрия" – "Ворскла", "Футбол 2"
Александрия, стадион "Ника"
Главный арбитр: Юрий Можаровский

17:00. "Колос" – "Днепр-1", "Футбол 2"
Киев, стадион "Оболонь-Арена"
Главный арбитр: Максим Козыряцкий

8 декабря (воскресенье)

14:00. "Мариуполь" – "Львов", "Футбол 1"
Мариуполь, стадион имени Владимира Бойко
Главный арбитр: Сергей Бойко

14:00. "Карпаты" – "Десна", УНИАН
Львов, стадион "Украина"
Главный арбитр: Денис Шурман

17:00. "Динамо" – "Заря", 2+2
Киев, стадион "Олимпийский"
Главный арбитр: Анатолий Абдула

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" подало апелляцию на решение Украинской ассоциации футбола (УАФ, бывшая ФФУ) о дисквалификации стадиона "Олимпийский" из-за скандала в игре 14-го тура УПЛ с "Шахтером".

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Читайте все новости по теме "Премьер-лига Украины" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Премьер-лига Украины
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