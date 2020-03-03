Чемпионат Швейцарии по футболу приостановлен из-за коронавируса

Матчи обоих дивизионов чемпионата Швейцарии по футболу приостановлены как минимум до 23 марта из-за эпидемии коронавируса в стране.

Как сообщает информагентство Insidesport, это решение было принято после того, как правительство запретило проведение всех мероприятий, посещаемость которых превышает одну тысячу человек, до 15 марта.

Чемпионат Швейцарии по футболу Sports Finding

"В этот понедельник (2 марта – Ред.) все 20 клубов Футбольной лиги Швейцарии приняли решение приостановить розыгрыш чемпионатов до 23 марта", – говорится в заявлении из Лозанны.

Стоит отметить, что футбольные чиновники Швейцарии обсуждали возможность проведения поединков при пустых трибунах, но отказались от этой идеи по причине экономической невыгодности.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 февраля вице-президент УЕФА Мишель Ува в эфире Rai Radio 1 Sport допустил отмену матчей турниров под эгидой союза в случае требований со стороны отдельных государств.

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