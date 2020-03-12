Испанская Ла Лига приняла решение приостановить розыгрыш чемпионата на неопределенный срок из-за коронавируса.

"Учитывая все обстоятельства, которые стали известны утром – объявление карантина в мадридском "Реале" и возможные случаи коронавируса в других командах – Ла Лига считает целесообразным переход к следующей фазе борьбы с COVID-19. Он заключается в том, что два следующих тура первенства будут отменены", – написано на официальном сайте организации.

Чемпионат Испании по футболу приостановлен из-за коронавируса La Liga

Также сообщается, что решение о дальнейших действиях будет приниматься в зависимости от ситуации после выхода команд из карантина и других обстоятельств, которые могут возникнуть в будущем.

OBOZREVATEL внимательно следит за ситуацией с влиянием коронавируса на спорт и рассказывает о последних новостях по этой теме в режиме онлайн.

Как сообщал OBOZREVATEL, крупнейшая баскетбольная лига мира НБА также объявила об остановке матчей чемпионата из-за выявленного коронавируса у игрока одной из команд.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!