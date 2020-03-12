Главная Новости
12 марта • обновлено в 14:30
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Чемпионат Испании по футболу приостановлен из-за коронавируса

Читать материал на украинском

Испанская Ла Лига приняла решение приостановить розыгрыш чемпионата на неопределенный срок из-за коронавируса.

"Учитывая все обстоятельства, которые стали известны утром – объявление карантина в мадридском "Реале" и возможные случаи коронавируса в других командах – Ла Лига считает целесообразным переход к следующей фазе борьбы с COVID-19. Он заключается в том, что два следующих тура первенства будут отменены", – написано на официальном сайте организации.

Чемпионат Испании по футболу приостановлен из-за коронавируса

Чемпионат Испании по футболу приостановлен из-за коронавируса

La Liga

Также сообщается, что решение о дальнейших действиях будет приниматься в зависимости от ситуации после выхода команд из карантина и других обстоятельств, которые могут возникнуть в будущем.

OBOZREVATEL внимательно следит за ситуацией с влиянием коронавируса на спорт и рассказывает о последних новостях по этой теме в режиме онлайн.

Как сообщал OBOZREVATEL, крупнейшая баскетбольная лига мира НБА также объявила об остановке матчей чемпионата из-за выявленного коронавируса у игрока одной из команд.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Темы
Коронавирус Чемпионат Испании
Место
Испания
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Ден Хааг
VS
Фортуна
Тотал меньше 2,5 гола
2.08 Сделать ставку
Ле Ман
VS
Труа
Тотал меньше 2,5 гола
1.68 Сделать ставку
Реал
VS
Эйбар
Инд. тотал Реала больше 2.5
1.94 Сделать ставку
Лион
VS
Реймс
Инд. тотал Лиона больше 1.5
2.23 Сделать ставку
Фортуна
VS
Падерборн
Победа Фортуны
2.02 Сделать ставку
Фулхэм
VS
Брентфорд
Победа Фулхэма с форой (0)
1.99 Сделать ставку
Арминия
VS
Оснабрюк
Победа Арминии с форой (-1)
2.11 Сделать ставку
Гройтер Фюрт
VS
Гамбург
Гамбург не проиграет и тотал меньше 3.5
1.85 Сделать ставку
Лос-Анджелес Кингз
VS
Оттава Сенаторз
Победа Лос-Анджелеса в основное время
1.99 Сделать ставку
Колорадо Эвеланш
VS
Нью-Йорк Рейнджерс
Победа Нью-Йорка с форой в +1,0 шайбы
1.71 Сделать ставку