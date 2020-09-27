Чемпионат Армении по футболу остановлен из-за военного положения

Максим Иншаков Футбол 15:48, 27.09.2020

Чемпионат Армении по футболу временно остановлен из-за введенного в стране военного положения, сообщает пресс-служба ереванского клуба "Урарту" со ссылкой на письмо Федерации футбола Армении (ФФА).

"Мы получили письмо от отдела организации и проведения соревнований ФФА, в котором было сказано о том, что до окончания действия военного положения матчи всех чемпионатов, проводимых под эгидой ФФА, переносятся", – говорится в заявлении, опубликованном на сайте "Урарту".

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 27 сентября на границе Армении и Азербайджана вспыхнул новый конфликт, в Нагорном Карабахе возобновились бои. Правительства Армении и непризнанного Карабаха объявили военное положение.

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