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Чемпионам мира по футболу среди сепаратистов запретили въезд в Украину

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Организаторам и членам команды "Karpatalja" из числа граждан Венгрии, которые приняли участие в так называемом чемпионате мира по футболу среди непризнанных государств, запрещен въезд на территорию Украины.

Об этом говорится в ответе СБУ на депутатский запрос народного депутата от ВО "Свобода" Андрея Ильенко, который он опубликовал в Facebook.

"Установлено, что команда под названием Karpatalja (в переводе с венгерского "Закарпатье") сформирована по инициативе венгерской стороны из числа этнических венгров, часть из которых имеют закарпатское происхождение (рожденные в Закарпатской области)", – говорится в документе.

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Кроме того, СБУ объявила официальные предостережения двум игрокам-гражданам Украины из состава команды и инициировала перед Федерацией футбола Украины рассмотрение вопроса о лишении их соответствующих спортивных лицензий.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что игроками команды должны заняться правоохранители.

Место
Украина
Объект
Служба безопасности Украины
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