Чемпиона мира по футболу выгнали из клуба за участие в "Форт Боярд"

Руководство "Марселя" приняло решение расторгнуть контракт с французским защитником Адилем Рами из-за участия игрока в шоу "Форт Боярд".

По итогам расследования было установлено, что съемки выпуска шоу с участием 33-летнего защитника прошли 20 мая. Таким образом, Рами пропустил тренировку "Марселя" без уважительной причины, сообщает Marca.

Адиль Рами

Обман футболиста вскрылся еще в июле. Тогда шоу с участием Рами вышло в эфир. Он принял участие в борьбе в грязи, несмотря на то, что был травмирован. Отмечалось, что игрок отпросился у руководства клуба, сославшись на семейные обстоятельства.

С 2010 года Рами вызывается в сборную Франции. В составе национальной команды он провел 36 игр. В 2018 году вместе с командой он завоевал титул чемпиона мира на турнире в России.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что американская актриса Памела Андерсон призналась, что пострадала от насилия со стороны Рами, с которым она познакомилась на Каннском кинофестивале в 2017 году.

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