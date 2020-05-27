Чемпиона мира по футболу "кинули" в российском клубе

Максим Богданов Футбол 23:27, 27.05.2020

Французский защитник Адиль Рами намерен покинуть российский "Сочи" из-за того, что клуб не выплачивает ему зарплату.

Адиль Рами в "Сочи"
rmcsport

34-летний француз, выигравший чемпионат мира-2018, присоединился к российской команде в феврале на правах свободного агента и не провел ни одного матча в РПЛ.

Через своего адвоката Жюля Планка Рами заявил, что "Сочи" "решил не соблюдать ни одного взятого на себя обязательства". Игрок сообщил, что "не получил никакой зарплаты".

Кроме того, Рами объявил, что он открыт для перехода в другой клуб. "Теперь футболист освобождается от любых обязательств, и у него есть желание продолжать профессиональную карьеру", – говорится в заявлении, которое приводит RMC Sport.

Как сообщал о, в прошлом году руководство "Марселя" приняло решение расторгнуть контракт с Рами из-за участия игрока в шоу "Форт Боярд".

Отметим, что Рами в свое время попал в скандал с Памеллой Андерсон. Андерсон и Рами познакомились на Каннском кинофестивале в 2017 году. В 2018 году после выхода в финал чемпионата мира футболист сделал ей предложение, на которое актриса ответила отказом.

В конце июня Андерсон заявила, что тот с ней грубо обращается. В частности, она сказала, будто Адиль таскал ее за волосы.

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