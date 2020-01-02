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3 января • обновлено в 00:07
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Чемпион Украины продолжит карьеру в московском "Спартаке"

Чемпион Украины продолжит карьеру в московском "Спартаке"
Футболист возвращается в столицу России
1.3т Читать материал на украинском

Бразильский полузащитник Фернандо вернется в московский "Спартак" по окончанию срока аренды в китайском "Бэйцзин Гоань".

Фернандо

Фернандо

ФК Шахтер

Как сообщает Transfermark, со ссылкой на свои источники, китайский клуб не стал активировать опцию выкупа игрока за €9,6 млн. В текущем сезоне 27-летний футболист сыграл семь матчей, в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу.

Напомним, что Фернандо в составе донецкого "Шахтера" выиграл чемпионат Украины (2013/2014) и Суперкубок Украины-2014. После начала война на Донбассе он растерял мотивацию и стал реже выходить на поле.

В одном из интервью бразилец рассказывал, что он старался не выходить на улицу вечером, ездил только на тренировки, а квартиру в Донецке покидал только ради покупки продуктов. В июле 2014 года многие бразильцы команды выразили желание покинуть клуб, в том числе и Фернандо.

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Как сообщал OBOZREVATEL, лучший бомбардир в истории донецкого "Шахтера" бразилец Луис Адриано заявил, что не испытывал сильного желания выступать за сборную Украины.

По признанию нападающего московского "Спартака", еще до вызова в бразильскую национальную команду он лишь теоретически рассматривал возможность защищать цвета "желто-синих".

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Автор
Максим Богданов
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