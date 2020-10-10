Чемпион России по футболу умер от последствий коронавируса

Бывший футболист московского "Спартака" и сборной России Василий Кульков умер в 54 года от осложнений, вызванных COVID-19.

Как сообщает Чемпионат.com со ссылкой на супругу экс-игрока Елену Махарадзе, в субботу, 10 октября Кульков должен был перенести плановую операцию из-за онкологии. Он скончался в реанимации.

Кульков выступал за "Спартак" с 1989 по 1991 год, а также с 1995 по 1997 год. В составе "красно-белых" выигрывал чемпионаты СССР и России, является серебряным и бронзовым призером чемпионатов РФ. Кроме того защитник играл за такие известные клубы, как "Бенфика", "Порту", петербургский "Зенит" и самарские "Крылья Советов".

Провел 20 матчей за сборную СССР, дебютировав под руководством Валерия Лобановского. За сборную России сыграл 21 матч и забил пять голов.

Как сообщал OBOZREVATEL, плоскоклеточный рак пищевода был диагностирован у Кулькова в августе прошлого года.