Чемпион мира превратил голову соперника в кровавое месиво - фото 18+

Защитник команды "Юрдинген 05" Кевин Гросскройц наступил шипами на голову игроку "Рот-Вайсс Эссена" Лукасу Сцепанику в матче регионального Кубка Германии по футболу.

После игры выяснилось, что Сцепаник получил глубокое рассечение. Гросскройц, выигравший в 2014 году в составе сборной Германии чемпионат мира, в качестве извинений пригласил Лукаса в собственный ресторан, сообщает Евроспорт.

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