Чемпион мира по футболу Бенедикт Хеведес отказался возвращаться в Россию из-за коронавируса

Максим Богданов Футбол 23:35, 23.05.2020

Немецкий защитник "Локомотива" Бенедикт Хеведес не прибыл в расположение столичного клуба из-за обеспокоенности эпидемиологической ситуацией в Москве, сообщает "Чемпионат.com".

Бенедикт Хеведес

32-летний чемпион мира в составе сборной Германии опасается за здоровье и не прилетел в Москву в назначенный день. Кроме того, как утверждает издание, Хеведес может покинуть "Локомотив". Футболист и клуб в ближайшее время могут провести переговоры о досрочном расторжении контракта.

Как сообщал OBOZREVATEL, шведский нападающий российского "Краснодара" Маркус Берг рассказал о ситуации с COVID-19 у него на родине, объяснив большое количество смертей.

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