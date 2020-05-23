Немецкий защитник "Локомотива" Бенедикт Хеведес не прибыл в расположение столичного клуба из-за обеспокоенности эпидемиологической ситуацией в Москве, сообщает "Чемпионат.com".

Бенедикт Хеведес

32-летний чемпион мира в составе сборной Германии опасается за здоровье и не прилетел в Москву в назначенный день. Кроме того, как утверждает издание, Хеведес может покинуть "Локомотив". Футболист и клуб в ближайшее время могут провести переговоры о досрочном расторжении контракта.

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