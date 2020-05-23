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23 мая • обновлено в 23:51
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Чемпион мира по футболу Бенедикт Хеведес отказался возвращаться в Россию из-за коронавируса

1.4т
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Немецкий защитник "Локомотива" Бенедикт Хеведес не прибыл в расположение столичного клуба из-за обеспокоенности эпидемиологической ситуацией в Москве, сообщает "Чемпионат.com".

Бенедикт Хеведес

Бенедикт Хеведес

32-летний чемпион мира в составе сборной Германии опасается за здоровье и не прилетел в Москву в назначенный день. Кроме того, как утверждает издание, Хеведес может покинуть "Локомотив". Футболист и клуб в ближайшее время могут провести переговоры о досрочном расторжении контракта.

Как сообщал OBOZREVATEL, шведский нападающий российского "Краснодара" Маркус Берг рассказал о ситуации с COVID-19 у него на родине, объяснив большое количество смертей.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавирус
Место
Россия
Тег
ФК Локомотив Москва
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