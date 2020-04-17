Чемпиона мира 1966 года в составе сборной Англии и легендарный игрок "Лидс Юнайтед" Норман Хантер умер от коронавируса в возрасте 76 лет.

“Норман попал в больницу на прошлой неделе после положительного теста на коронавирус, но, несмотря на отчанные усилия медиков из Национальной службы здравоохранения, он проиграл эту битву", – цитирует официальное заявление команды издание SkySports.

Норман Хантер BBC

Центральный защитник провел 14 сезонов в составе "Лидса", приняв участие в 726 матчах за клуб. Также он выступал за "Барнсли" и "Бристоль Сити". На счету Хантера 28 поединков за сборную Англии, в которых он забил два гола.

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько дней назад от коронавируса умер еще один чемпион мира 1966 года в составе английской национальной команды.