Главная Новости
17 апреля • обновлено в 15:19
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Чемпион мира по футболу Норман Хантер умер от коронавируса

2.4т
Читать материал на украинском

Чемпиона мира 1966 года в составе сборной Англии и легендарный игрок "Лидс Юнайтед" Норман Хантер умер от коронавируса в возрасте 76 лет.

“Норман попал в больницу на прошлой неделе после положительного теста на коронавирус, но, несмотря на отчанные усилия медиков из Национальной службы здравоохранения, он проиграл эту битву", – цитирует официальное заявление команды издание SkySports.

Норман Хантер

Норман Хантер

BBC

Центральный защитник провел 14 сезонов в составе "Лидса", приняв участие в 726 матчах за клуб. Также он выступал за "Барнсли" и "Бристоль Сити". На счету Хантера 28 поединков за сборную Англии, в которых он забил два гола.

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько дней назад от коронавируса умер еще один чемпион мира 1966 года в составе английской национальной команды.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
Коронавирус
Тег
сборная Англии по футболу
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
0
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Футбол

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 4662.

    Вылечились: 246. Умерли: 125.

  • В мире заболели более 2 миллионов человек, погибли – более 140 тысяч.

  • Карантин уже решили продлить до мая, транспорт могут запустить аж в июне.

  • ВОЗ предупредила об опасности пандемии для сотен тысяч детей.

  • Обнаружен скрытый симптом COVID-19 – слизь разрушает легкие за неделю.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Beyond
VS
JiJieHao
Победа Beyond
2,35 Сделать ставку
paiN
VS
Imperial
Победа Imperial с форой в +1,5 карты
1.60 Сделать ставку
SKADE
VS
Endpoint
Тотал больше 26,5 раундов
1.90 Сделать ставку
Gambit Youngsters
VS
Copenhagen Flames
Победа Gambit Youngsters
1.75 Сделать ставку
pro100
VS
Nemiga
Тотал больше 2,5 карт
1.90 Сделать ставку
Beyond
VS
D13
Победа Beyond
1.70 Сделать ставку
Рух
VS
Минск
Инд. тотал Минска больше 1
1.95 Сделать ставку
Ислочь
VS
Славия
Славия не проиграет
1.70 Сделать ставку
Витебск
VS
Динамо Брест
Победа Динамо Брест
1.75 Сделать ставку
БАТЭ
VS
Торпедо-БелАЗ
Тотал меньше 2.5
1.78 Сделать ставку