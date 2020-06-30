Чемпион мира из Украины заинтересовал американский футбольный клуб

Чемпион мира до 20 лет в составе сборной Украины Максим Чех попал в сферу интересов команды "Портленд Тимберс" из американской Высшей лиги футбола (МЛС).

Как сообщает издание FootballHub, клуб из США хочет осуществить переход 21-летнего полузащитника "Шахтера", который в нынешнем сезоне выступает за "Мариуполь" на правах аренды.

На счету Чеха 20 матчей за команду в нынешнем сезоне, в которых ему не удалось отметиться результативными действиями. Его трансферная стоимость оценивается в 350 тысяч евро по версии портала Transfermarkt.

В сезоне 2018/19 "Портленд" вышел в плей-офф МЛС, но вылетел на стадии 1/8 финала.

Как сообщал OBOZREVATEL, полузащитник сборной Украины и "Шахтера" Виктор Коваленко может стать игроком "Ромы", тренером которой является экс-наставник "горняков" Паулу Фонсека.