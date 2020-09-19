Чемпион Ливана умер от выстрела в воздух на похоронах

Ливанский футболист Мохамед Атви умер из-за огнестрельного ранения в голову, которое получил во время похорон одной из жертв взрывов в порту Бейрута, сообщает Аljazeera.

32-летний Атви стал жертвой беспорядочной стрельбы в воздух, которой почтили память усопшего. Одна из пуль попала Мохамеду в голову.

Спортсмен получил ранение 21 августа и месяц находился в коме.

Рентгеновский снимок футболиста Аljazeera

В активе ливанца выступления за бейрутский "Ансар". В составе клуба он трижды становился чемпионом страны. Он защищал цвета команды на протяжении десяти лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 августа бывший защитник криворожского футбольного клуба "Горняк" Дмитрий Левчук умер в возрасте 22 лет.