Чемпион Европы по футболу вылечился от смертельной болезни, с которой боролся 10 лет

Чемпион Европы 1992 года в составе сборной Дании Брайан Лаудруп вылечился от рака крови после 10 лет борьбы со смертельным заболеванием.

"Сегодня после 10 лет различных процедур и обследований я наконец полностью вылечился от фолликулярной лимфомы. Я хочу поблагодарить прекрасный медицинский персонал, который мне в этом помог", – написал датчанин на своей странице в Instagram.

Экс-футболист является младшим братом легендарного Микаэля Лаудрупа. Брайан известен благодаря выступлениям за немецкую "Баварию", шотландский "Рейнджерс" и "Аякс". Кроме победы на Евро-1992 он также становился победителем Лиги чемпионов 1993/94 в составе "Милана" и Суперкубка УЕФА в 1998 году вместе с "Челси".

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший футболист "Аякса" Абдельхак Нури, почти три года пролежавший в коме, пришел в сознание.

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