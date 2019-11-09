Чемпион Европы по футболу умер в России

Футболист "Спартака" и защитник сборной СССР 60-х годов Анатолий Крутиков умер на 87-м году жизни, сообщает официальный сайт "красно-белых".

На 87-м году жизни скончался Анатолий Крутиков



Прославленный защитник "Спартака" и сборной СССР выступал за красно-белых с 1959 по 1968 год, а в 1960 стал одним из трех спартаковцев, кто в составе сборной СССР выиграл первый в истории чемпионат Европы: https://t.co/5Or4Sqi9NC — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) November 8, 2019

Крутиков выступал за "Спартак" с 1959 по 1968 год и провел за команду 295 матчей, в которых забил 11 голов. Вместе с командой он стал чемпионом СССР 1962 года, а также обладателем Кубка страны 1963 и 1965 годов.

Крутиков – один из трех игроков "Спартака", наряду с Игорем Нетто и Анатолием Масленкиным, кто в составе сборной СССР выиграл первый в истории чемпионат Европы, проходивший во Франции в 1960 году. В том числе Крутиков провел весь финальный матч с Югославией в Париже.

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