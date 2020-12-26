Чемпион Беларуси по футболу умер в 37 лет

Бывший нападающий минского "Динамо" Максим Цыгалко скончался в 37 лет, сообщает tribuna.com. Причины смерти не уточняются, но журналист "Прессбола" Егор Бачило намекнул на проблемы с сердцем у футболиста.

"Когда уходят ровесники, страшно вдвойне. А тут сердце остановилось – говорят, на фоне злоупотребления. Вечная память и земля пухом..." – написал Бачило в своем Facebook.

Журналист намекнул на причину смерти футболиста Facebook Егора Бачило

Цыгалко начинал карьеру в минском "Динамо". За период с 2001 по 2006 год выиграл Кубок Беларуси — 2002/2003, а также стал чемпионом страны (2004). В 2003 году Цыгалко провел два матча за национальную сборную Беларуси.

После окончания карьеры в Минске перешел в новополоцкий "Нафтан". В послужном списке форварда были "Кайсар" (Казахстан), "Бананц" (Армения), "Савит Могилев". В 26 лет закончил профессиональную карьеру футболиста из-за постоянных травм.

Спортсмен был представлен в компьютерных играх Championship Manager и Football Manager.

Профиль футболиста в компьютерной игре Максим Цыгалко

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