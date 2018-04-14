"Челси" забил 3 гола за 8 минут, совершив фантастический камбек

Лондонский "Челси" в стартовом матче 34-го тура добыл волевую победу над "Саутгемптоном". Гостевая встреча завершилась со счетом 3:2, а "пенсионеры" смогли организовать невероятный камбек.

Проигрывая к 70-й минуте 2:0, подопечные Антонио Конте усилиями Азара и Жиру забили трижды за восемь минут.

"Обозреватель" предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

"Саутгемптон" – "Челси" - 2:3 (1:0, 1:3)

Голы: 1:0 – 21 Тадич, 2:0 – 60 Беднарек, 2:1 – 70 Жиру, 2:2 – 75 Азар, 2:3 – 78 Жиру.

Саутгемптон – Маккарти, Соареш, Беднарек (Габбьядини, 90), Бертран, Худт, Уорд-Проуз (Остин, 79), Ромеу, Тадич (Симс, 83), Хейбьерг, Йосида, Лонг.

Челси – Куртуа, Кэйхилл, Кристенсен, Алонсо, Аспиликуэта, Виллиан, Фабрегас, Азар (Мозес, 86), Канте, Дзаппакоста (Педро, 61), Мората (Жиру, 61).

Предупреждения: Хейбьерг (42), Уорд-Проуз (44), Азар (64), Бертран (65), Ромеу (78), Лонг (81), Виллиан (82), Кэйхилл (90).

Напомним, что накануне в Лиге чемпионов "Рома" отыграла три мяча у "Барселоны" и сенсационно вышла в полуфинал.