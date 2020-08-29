"Челси" подписал контракт с переболевшим в России туберкулезом футболистом

Лондонский "Челси" подписал контракт с защитником сборной Бразилии Тиагу Силвой.

Футболист, пришедший в клуб на правах свободного агента, заключил с "синими" однолетнее соглашение с опцией продления еще на год. Финансовые условия контракта не уточняются.

Тиагу Силва перешел в Челси. Twitter Челси

Последним клубом в карьере 35-летнего бразильца был ПСЖ. В июле этого года он расторг контракт с парижанами после восьми лет в команде.

В 2005 году бразилец заключил контракт с московским "Динамо", но так и не провел за команду ни одного матча. В России защитник переболел туберкулезом.

Как сообщал OBOZREVATEL, нападающий сборной Бразилии Неймар оскорбил партнера по команде Тиаго Силва за то, что тот вернул мяч костариканцам во встрече второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 в России.

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