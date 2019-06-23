"Челси" купили за 1 фунт: невероятные факты об истории футбола

Футбол – самая популярная игра в мире. У нее миллионы поклонников, и они хотят знать о его истории и интересных фактах. Предлагаем в очередной раз вместе полистать страницы футбольной энциклопедии OBOZREVATEL - обратил внимание, что это, друзья, вызывает у вас интерес.

Англия – родина футбола. Чемпионат АПЛ – один из сильнейших в мире. Об этом свидетельствует то, что в финалах двух европейских турниров сезона 2018/2019 выступали четыре английских клуба. Популярностью у болельщиков многих стран пользуются "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и "Тоттенхэм", победитель Лиги чемпионов "Ливерпуль", победитель Лиги Европы "Челси". Именно о титулованном лондонском клубе и поговорим в этом материале.

В 1982 году Кен Бейтс смог купить клуб, погрязший в долгах, всего за 1 фунт, а спустя 21 год продал его Роману Абрамовичу за 60 миллионов.

В 1999 году "Челси" стал первым клубом АПЛ, в стартовом составе которого не было ни одного британца, к тому же еще и тренером клуба был итальянец Джанлука Виалли.

Прозвище "Аристократы", которым часто называют "Челси" у нас, в Англии никому не известно. Ошибка, видимо, возникла из-за перевода названия цвета "royal blue", являющегося официальным для клуба. На родине же клуб называют "синими" или "пенсионерами" – был некогда на эмблеме клуба бравый ветеран-вояка в память о Королевском госпитале Челси, находившемся неподалеку от тогдашнего стадиона клуба.

Британский бизнесмен Джим Рэтклифф намерен приобрести "Челси". Ожидается, что стоимость сделки составит 2,5 миллиарда фунтов. Сам британец недоволен суммой, так как после приобретения клуба ему придется устроить реконструкцию стадиона. Рэтклифф сделал себе состояние на химической промышленности и уже приобрел британскую велокоманду Team Sky.

* * *

8 мая 1898 года. В Италии прошел первый чемпионат Италии по футболу, однодневный турнир с участием четырех команд. Чемпионом стала "Дженоа", победив в финале туринский "Интернационале" (2:1).

17 февраля 1900 года. В Мюнхене основан ФК "Бавария" – самый титулованный клуб Германии и единственный немецкий клубный чемпион мира.

28 апреля 1923 года. Стадион "Уэмбли" (первоначально назывался "Эмпайр стэдиум") принял свой первый матч – финал Кубка Англии между "Болтоном" и "Вест Хэмом" (2:0).

15 апреля 1989 года. Во время полуфинала Кубка Англии "Ливерпуль" – "Ноттингем Форрест" на стадионе "Хиллсборо" в Шеффилде из-за ошибок полиции и стюардов в давке погибли 96 человек.

29 октября 1961 года. Донецкий "Шахтер" впервые завоевал Кубок СССР, обыграв в финале в "Лужниках" фаворита – московское "Торпедо" (3:1). Тренировал "горняков" Олег Александрович Ошенков. Через год донецкий клуб повторил свой успех. Лидерами "Шахтера" были Владимир Сальков, Валентин Сапронов, Юрий Ананченко.

7 мая 1986 года. Героем финала Кубка чемпионов стал голкипер "Стяуа" Хельмут Дукадам – он не дал забить "Барселоне" в основное и дополнительное время, а затем отразил четыре пенальти из четырех в серии 11-метровых. Румынский клуб стал первым обладателем трофея из Восточной Европы.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся