Главная Новости
14 апреля • обновлено в 11:41
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

"Челси" и "Ливерпуль" забили восемь голов в четвертьфинале ЛЧ: как это было

931
Читать материал на украинском

14 апреля 2009 года в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов между "Челси" и "Ливерпулем" команды устроили фантастическую перестрелку, закончив игру с итоговым счетом 4:4.

Первый поединок между английскими клубами на "Энфилде" выиграли лондонцы со счетом 3:1, поэтому во второй встрече перед "Ливерпулем" стояла крайне непростая задача. Тем не менее, гостям удалось забить два безответных мяча и уйти на перерыв с комфортным перевесом. Во втором тайме "Челси" перехватил инициативу, переломив поединок и выйдя вперед на 76-й минуте – 3:2. Прошло семь минут, и "Ливерпуль" снова был впереди со счетом 3:4, а для прохода им оставалось забить всего один раз, но этому не суждено было случиться. "Челси" вернулся в игру благодаря своему лидеру Фрэнку Лэмпарду, который установил окончательный результат матча.

"Челси" - "Ливерпуль"

"Челси" - "Ливерпуль"

BT Sport

Отметим, что в полуфинале "Челси" проиграл "Барселоне", а встреча между командами в Лондоне запомнилась футбольным болельщикам громким судейским скандалом. В финале каталонский клуб победил "Манчестер Юнайтед", завоевав Лигу чемпионов в сезоне 2008/09.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 апреля 2018 года Криштиану Роналду, еще тогда выступавший за мадридский "Реал", забил лучший гол сезона 2017/18 по версии УЕФА в ворота своего нынешнего клуба "Ювентуса".

Когда состоится бой Усик – Джошуа, читай у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "Лига чемпионов" на OBOZREVATEL.

Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
Лига чемпионов
Место
Англия Лондон
Теги
ФК Ливерпуль ФК Челси
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Футбол

Коронавирус. Самое важное

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Энергетик-БГУ
VS
Городея
Городея не проиграет
1.94 Сделать ставку
Динамо Минск
VS
Неман
Тотал меньше 2
1.89 Сделать ставку
Белшина
VS
Смолевичи
Тотал больше 2
2.15 Сделать ставку
Шахтер С
VS
Слуцк
Инд. тотал Шахтера больше 2
2.02 Сделать ставку
В посте №451 своего инстаграма Александр Зинченко будет с Владой Седан
1.60 Сделать ставку
HAVU
VS
MIBR
Победа MIBR
1.76 Сделать ставку
MAD Lions
VS
Cloud9
Победа MAD Lions с форой в -1,5 карты
2,25 Сделать ставку
North
VS
Team Spirit
Победа North
1.68 Сделать ставку
SMASH
VS
Illuminar
Победа Illuminar
1.75 Сделать ставку
BIG
VS
Sprout
Победа BIG
1.50 Сделать ставку