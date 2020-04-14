"Челси" и "Ливерпуль" забили восемь голов в четвертьфинале ЛЧ: как это было

14 апреля 2009 года в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов между "Челси" и "Ливерпулем" команды устроили фантастическую перестрелку, закончив игру с итоговым счетом 4:4.

Первый поединок между английскими клубами на "Энфилде" выиграли лондонцы со счетом 3:1, поэтому во второй встрече перед "Ливерпулем" стояла крайне непростая задача. Тем не менее, гостям удалось забить два безответных мяча и уйти на перерыв с комфортным перевесом. Во втором тайме "Челси" перехватил инициативу, переломив поединок и выйдя вперед на 76-й минуте – 3:2. Прошло семь минут, и "Ливерпуль" снова был впереди со счетом 3:4, а для прохода им оставалось забить всего один раз, но этому не суждено было случиться. "Челси" вернулся в игру благодаря своему лидеру Фрэнку Лэмпарду, который установил окончательный результат матча.

"Челси" - "Ливерпуль" BT Sport

Отметим, что в полуфинале "Челси" проиграл "Барселоне", а встреча между командами в Лондоне запомнилась футбольным болельщикам громким судейским скандалом. В финале каталонский клуб победил "Манчестер Юнайтед", завоевав Лигу чемпионов в сезоне 2008/09.

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