Челси – Динамо: смотреть видео-обзор матча Лиги Европы

Киевское "Динамо" разгромно проиграло лондонскому "Челси" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Команда Александра Хацкевича не смогла составить конкуренцию одному из главных претендентов на победу в турнире, пропустив три безответных мяча.

Челси – Динамо

Гости нанесли по воротам соперника лишь один удар в створ, однако при этом на 33-й минуте игры арбитр обязан был наказать англичан пенальти после игры рукой Маркоса Алонсо.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям видео самых интересных моментов игры в Лондоне.

"Челси" Англия – "Динамо" Украина - 3:0

Голы: 1:0 – 17 Педро, 2:0 – 65 Виллиан, 3:0 – 90 Хадсон-Одои.

"Челси" – Аррисабалага, Кристенсен, Алонсо, Дзаппакоста, Давид Луиз, Ковачич, Жоржиньо (Канте, 62), Педро, Баркли (Лофтус-Чик, 62), Виллиан (Хадсон-Одои, 78), Жиру.

"Динамо" – Бойко, Бурда, Миколенко, Кендзера, Шабанов, Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, Цыганков, Буяльский (Сидклей, 71), Русин (Гармаш, 66).

Предупреждения: Шепелев (9), Буяльский (41).

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич рассказал о причинах поражения лондонскому "Челси".

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