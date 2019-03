Челси — Динамо: смотреть онлайн матча 1/8 финала Лиги Европы

В 1/8 финала Лиги Европы "Динамо" получило едва ли не самого грозного соперника — английский "Челси", во многом из-за специальной процедуры жеребьевки для киевлян.

Как и в противостоянии с "Олимпиакосом" в 1/16, сейчас команда начинает двухматчевую дуэль на выезде, 7 марта в Лондоне. Учитывая нынешнее состояние "Челси" и многие психологические проблемы лондонцев, "Динамо" рассчитывает серьезно повоевать с именитым британским грандом. Но при этом у киевлян огромные проблемы с форвардами — после травмы новичка Франа Соля из номинальных нападающих у динамовцев остался только молодой Назарий Русин.

OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию матча "Челси" — "Динамо", который начнется в 22:00 по киевскому времени.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

Лондон (Англия). "Стемфорд Бридж". 22:00

"Челси" (Англия) - "Динамо" Киев (Украина) - 0:0

Ориентировочные составы

"Челси" (4-3-3): Кепа — Аспиликуэта, Рюдигер, Давид Луис, Алонсо — Канте, Жоржиньо, Баркли — Виллиан, Игуаин, Азар

"Динамо" (4-2-3-1): Бойко — Кендзера, Бурда, Шабанов, Миколенко - Сидорчук, Шепелев — Цыганков, Буяльский, Шапаренко — Русин

Матч еще не начался

3 ЧАСА ДО МАТЧА. Вот как видят сегодняшний состав "Челси" английские СМИ

My picks for tonight's starting XI. Would normally go for Higuían, but Giroud's Europa form is undeniable. Would be excellent to see the youth get opportunities tonight too, but can understand if Sarri opts for more seasoned players in this must-win fixture. #CFC #CHEDYN pic.twitter.com/P90omqUzcD