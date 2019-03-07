Челси — Динамо: смотреть онлайн матча 1/8 финала Лиги Европы

В 1/8 финала Лиги Европы "Динамо" получило едва ли не самого грозного соперника — английский "Челси", во многом из-за специальной процедуры жеребьевки для киевлян.

Как и в противостоянии с "Олимпиакосом" в 1/16, сейчас команда начинает двухматчевую дуэль на выезде, 7 марта в Лондоне. Учитывая нынешнее состояние "Челси" и многие психологические проблемы лондонцев, "Динамо" рассчитывает серьезно повоевать с именитым британским грандом. Но при этом у киевлян огромные проблемы с форвардами — после травмы новичка Франа Соля из номинальных нападающих у динамовцев остался только молодой Назарий Русин.

OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию матча "Челси" — "Динамо", который начнется в 22:00 по киевскому времени.

"Динамо" Киев после победы над "Олимпиакосом"

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

Лондон (Англия). "Стемфорд Бридж". 22:00

"Челси" (Англия) - "Динамо" Киев (Украина) - 0:0

Ориентировочные составы

"Челси" (4-3-3): Кепа — Аспиликуэта, Рюдигер, Давид Луис, Алонсо — Канте, Жоржиньо, Баркли — Виллиан, Игуаин, Азар

"Динамо" (4-2-3-1): Бойко — Кендзера, Бурда, Шабанов, Миколенко - Сидорчук, Шепелев — Цыганков, Буяльский, Шапаренко — Русин

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Матч еще не начался

3 ЧАСА ДО МАТЧА. Вот как видят сегодняшний состав "Челси" английские СМИ

My picks for tonight's starting XI. Would normally go for Higuían, but Giroud's Europa form is undeniable. Would be excellent to see the youth get opportunities tonight too, but can understand if Sarri opts for more seasoned players in this must-win fixture. #CFC #CHEDYN pic.twitter.com/P90omqUzcD — Chris Haydon (@Haydonsmovies) March 7, 2019

4 ЧАСА ДО МАТЧА. Имя "Челси" до сих пор наводит ужас на многих, но на деле "аристократы" в этом сезоне часто не впечатляют. Рассказываем, какие приключения проходят лондонцы и как это может ослабить их перед встречей с "Динамо"

ГДЕ СМОТРЕТЬ "ЧЕЛСИ" — "ДИНАМО"

Кроме ТК "Футбол 2" матч киевлян можно будет увидеть в трансляции канала "Футбол 1". Также игру в прямом эфире покажут российский вещатель "Матч! Футбол 1" и белорусский "Беларусь 5".

ПРОГНОЗ НА "ЧЕЛСИ" — "ДИНАМО"

На первый план у букмекеров в этой паре выходит "Челси" — коэффициент на победу англичан составляет 1,17. На ничью предлагают поставить с 5,25, а вот на победу "Динамо" коэффициент равняется аж 12,00.

КТО РАССУДИТ

Главным рефери поединка в Лондоне станет словенец Славко Винчич, которому будут помогать на линии Томаш Кланчник и Андраж Ковачич (оба со Словении). Четвертый рефери — соотечественник Винчича, Грега Кордеж.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Маурицио Сарри, главный тренер "Челси"

— В Италии вы можете попросить перенести игру на понедельник, чтобы иметь больше отдыха. Нам же придется играть в Премьер-лиге через 62 часа после встречи с Киевом. У "Динамо" молодая и физически мощная команда. Оба матча будут тяжелыми. У них быстрые вингеры, и нам нужно будет хорошо себя показать.

Александр Хацкевич

Александр Хацкевич, главный тренер "Динамо"

— Схему менять не будем, вместо одного нападающего выйдет другой. Вместо Франа выйдет Русин. Что касается других вариантов (замены Вербича. — Прим. Ред.), то мы увидим завтра. Эти игры, как с "Челси", состоят с двух матчей. Перед каждым из них, как я говорил против "Олимпиакоса", шансы 50 на 50.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Челси" (4-3-3): Кепа — Аспиликуэта, Рюдигер, Давид Луис, Алонсо — Канте, Жоржиньо, Баркли — Виллиан, Игуаин, Азар

"Динамо" (4-2-3-1): Бойко — Кендзера, Бурда, Шабанов, Миколенко - Сидорчук, Шепелев — Цыганков, Буяльский, Шапаренко — Русин

Как сообщал OBOZREVATEL, в матче украинской Премьер-лиги против "Десны" нападающий "Динамо" Фран Соль вылетел почти до конца сезона.

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