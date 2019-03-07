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Челси — Динамо: смотреть онлайн матча 1/8 финала Лиги Европы

9.7тЧитать материал на украинском

В 1/8 финала Лиги Европы "Динамо" получило едва ли не самого грозного соперника — английский "Челси", во многом из-за специальной процедуры жеребьевки для киевлян.

Как и в противостоянии с "Олимпиакосом" в 1/16, сейчас команда начинает двухматчевую дуэль на выезде, 7 марта в Лондоне. Учитывая нынешнее состояние "Челси" и многие психологические проблемы лондонцев, "Динамо" рассчитывает серьезно повоевать с именитым британским грандом. Но при этом у киевлян огромные проблемы с форвардами — после травмы новичка Франа Соля из номинальных нападающих у динамовцев остался только молодой Назарий Русин.

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OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию матча "Челси" — "Динамо", который начнется в 22:00 по киевскому времени.

"Динамо" Киев после победы над "Олимпиакосом"

"Динамо" Киев после победы над "Олимпиакосом"

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

Лондон (Англия). "Стемфорд Бридж". 22:00

"Челси" (Англия) - "Динамо" Киев (Украина) - 0:0

Ориентировочные составы

"Челси" (4-3-3): Кепа — Аспиликуэта, Рюдигер, Давид Луис, Алонсо — Канте, Жоржиньо, Баркли — Виллиан, Игуаин, Азар

"Динамо" (4-2-3-1): Бойко — Кендзера, Бурда, Шабанов, Миколенко - Сидорчук, Шепелев — Цыганков, Буяльский, Шапаренко — Русин

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ГДЕ СМОТРЕТЬ "ЧЕЛСИ" — "ДИНАМО"

Кроме ТК "Футбол 2" матч киевлян можно будет увидеть в трансляции канала "Футбол 1". Также игру в прямом эфире покажут российский вещатель "Матч! Футбол 1" и белорусский "Беларусь 5".

ПРОГНОЗ НА "ЧЕЛСИ" — "ДИНАМО"

На первый план у букмекеров в этой паре выходит "Челси" — коэффициент на победу англичан составляет 1,17. На ничью предлагают поставить с 5,25, а вот на победу "Динамо" коэффициент равняется аж 12,00.

КТО РАССУДИТ

Главным рефери поединка в Лондоне станет словенец Славко Винчич, которому будут помогать на линии Томаш Кланчник и Андраж Ковачич (оба со Словении). Четвертый рефери — соотечественник Винчича, Грега Кордеж.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Маурицио Сарри, главный тренер "Челси"

— В Италии вы можете попросить перенести игру на понедельник, чтобы иметь больше отдыха. Нам же придется играть в Премьер-лиге через 62 часа после встречи с Киевом. У "Динамо" молодая и физически мощная команда. Оба матча будут тяжелыми. У них быстрые вингеры, и нам нужно будет хорошо себя показать.

Александр Хацкевич

Александр Хацкевич

Александр Хацкевич, главный тренер "Динамо"

— Схему менять не будем, вместо одного нападающего выйдет другой. Вместо Франа выйдет Русин. Что касается других вариантов (замены Вербича. — Прим. Ред.), то мы увидим завтра. Эти игры, как с "Челси", состоят с двух матчей. Перед каждым из них, как я говорил против "Олимпиакоса", шансы 50 на 50.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Челси" (4-3-3): Кепа — Аспиликуэта, Рюдигер, Давид Луис, Алонсо — Канте, Жоржиньо, Баркли — Виллиан, Игуаин, Азар

"Динамо" (4-2-3-1): Бойко — Кендзера, Бурда, Шабанов, Миколенко - Сидорчук, Шепелев — Цыганков, Буяльский, Шапаренко — Русин

Как сообщал OBOZREVATEL, в матче украинской Премьер-лиги против "Десны" нападающий "Динамо" Фран Соль вылетел почти до конца сезона.

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Темы
Лига ЕвропыДинамо - Челси
Персоны
Фран СольБеньямин ВербичАлександр Хацкевич
Место
АнглияЛондон
Теги
ФК Динамо КиевФК ЧелсиФК Олимпиакос
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