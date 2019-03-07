Челси – Динамо: последние новости перед матчем

16 команд, представляющие 11 стран, продолжают борьбу в Лиге Европы. Две из них 29 мая выйдут на зеленый газон Олимпийского стадиона в Баку, где и определится обладатель почетного европейского трофея по итогам сезона-2018/2019.

Среди претендентов на победу – и "Динамо" с берегов Днепра. Выбив в 1/16 финала из борьбы 44-кратного чемпиона Греции "Олимпиакос", на следующей стадии подопечные Александра Хацкевича получили в соперники именитый английский "Челси".

И хотя пока чемпионат Премьер-лиги складывается для лондонского клуба не так, как того хотелось бы поклонникам и руководству "синих" (после 29 туров команда занимает 6 место, набрав 56 очков и отставая всего на два пункта от "Манчестер Юнайтед", который располагается на четвертой, лигочемпионовском, строчке), играет команда на достаточно высоком уровне.

Теперь все усилия английская команда направит на успешное выступление в Лиге Европы, ведь ее победитель получает право на выход в групповой турнир Лиги чемпионов. Это произойдет в том случае, если команда не выйдет туда по итогам выступления в национальном чемпионате. А у "Челси" именно такой случай… Не так давно в финале Кубка Англии "Челси" лишь в серии пенальти уступил "Манчестер Сити", при этом игра лондонцев приятно впечатлила.

Первый матч киевляне проведут сегодня, 7 марта, на "Стэмфорд Бридж" в Лондоне, способном вместить чуть более 41 тысячи зрителей, ответная встреча состоится на киевском НСК "Олимпийский" 14 марта. Будем объективны – одолеть по результатам двух матчей грозный "Челси" будет не просто сложно, а очень сложно. Но динамовцы будут биться в первую очередь за честь клуба, будут играть для своих болельщиков, которые заполнят гостевой сектор в выездном матче и трибуны НСК "Олимпийский" в домашнем поединке.

В 1/16 финала "Челси" выбил из борьбы шведский "Мальме" – лондонцы выиграли и на выезде (2:1), и дома (3:0). По версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) по итогам 2018 года вошли 62 клуба из Европы. "Челси" в нем – на 19-м месте, "Динамо" расположилось на 27-й позиции.

В 2015 году "Динамо" и "Челси" уже встречались между собой в групповом турнире Лиги чемпионов. Киевлян на тот момент возглавлял Сергей Ребров, а у руля лондонцев стоял Жозе Моуриньо. На берегах Днепра была зафиксирована боевая ничья (0:0), а вот в столице Англии хозяева победили (2:1) – кроме динамовца Драговича, забившего и в свои, и в чужие ворота, также отличился Виллиан.

На предматчевой пресс-конференции полузащитник команды Виктор Цыганков отметил, что ему и его партнерам хотелось бы сыграть с сильнейшим составом "Челси", чтобы проверить свои силы на фоне такого соперника, а также пообещал, что футболисты приложат все усилия, чтобы подарить положительные эмоции получившему тяжелую травму Франу Солю. Наставник же "Динамо" Александр Хацкевич раскрыл карты касательно состава команды и поделился ожиданиями от предстоящего поединка. "Игровую схему мы менять не будем.

В завтрашнем поединке вместо Соля сыграет Русин, а что касается левого фланга, то у нас есть несколько вариантов, кем заменить Беньяміна. Мне уже довелось прочитать, что Кадар завтра выйдет в основном составе. Вы, наверное, знаете больше меня (улыбается). Он пропустил месяц, да, он в хорошей форме, но мы еще примем решение. У нас осталось пять защитников и один форвард. Что касается шансов команд, то я всегда говорю, что эти матчи состоят из двух противостояний. Как и перед первой игрой с "Олимпиакосом" в минувшем раунде, считаю, что шансы команд сейчас 50 на 50", – отметил главный тренер "бело-синих".

Добавлю, что "Динамо" будет обеспечена солидная поддержка на "Стэмфорд Бридж". Все билеты, которые полагаются для гостевой команды, были раскуплены как болельщиками, которые будут ехать из Украины, так и представителями местной диаспоры. Поэтому плохо сыграть в предстоящем поединке динамовцы просто не могут.

В Лондоне уже по-настоящему весенняя погода. На четверг, 7 марта, синоптики прогнозируют до 11 градусов тепла, правда, столицу Англии будет обильно поливать дождь.

Чтобы узнать, как завершится первый матч между "Челси" и "Динамо" в рамках 1/8 финала Лиги Европы, ждать осталось всего ничего. Болеем и держим сегодня вечером кулаки за наших ребят. В прямой трансляции поединок можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 2", начало – в 22:00 по киевскому времени.

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